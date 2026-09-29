Ракията, парите, данъците: Какво става с кампанията за президент? Анализ на Петков Петков (ВИДЕО)

Не мога да кажа защо все още не виждаме социологически изследвания. При нас по-скоро това се дължи на изчакването на политиците, за да има по-реалистични данни. Това заяви в предаването Студио Actualno социологът от “Галъп” Петко Петков, коментирайки предизборната кампания в България.

Социологията изследва реални социални факти. Тук фокусът трябва да бъде повече към политиците, посочи още Петков.

Българските политици се изучиха да хитреят и да изчакват официалните социологически данни.

На тези избори има прецедент и рекордьор на кандидати за президентството, посочи Петков. По думите му обаче доста хора си казват, че има политически инженеринг през кандидати, които са пуснати, за да не гласуват за тях. Аз допускам по-ниска избирателна активност, тъй като се търси заобикалянето, говорят се общи приказки и това се отразява на гласуването, коментира още Петков.

Той каза, че ролята на самата личност е важна, защото тя трябва да говори на хората по определени теми. Ние не можем да преценим кандидатите, защото те се крият по храстите и не можем да разберем дали могат да бъдат медиатори, да решават кризи, подчерта още Петко Петков.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.