Шампиони, тенис емоции и специален мастърклас с Иван Иванов и Александър Василев на седмия ОББ Тенис турнир

156 участници, 130 мача и два дни, изпълнени с тенис, спортен дух и много емоции. Така премина седмото издание на ОББ Тенис турнир, което се проведе на 26 и 27 септември на кортовете на Българския национален тенис център в Борисовата градина в София.

Тази година надпреварата събра 78 двойки, от които 52 мъжки и 26 смесени. Освен оспорвани двубои и битка за трофеите, участниците получиха уникалната възможност да излязат на корта срещу двама от най-големите таланти на българския тенис – Иван Иванов и Александър Василев.

Двамата финалисти от тазгодишния US Open при юношите, които са посланици на ОББ и Mastercard, бяха специални гости на откриването на турнира. След официалната церемония три двойки, изтеглени чрез томбола, се изправиха срещу тях на централния корт в демонстративни срещи в тайбрек формат. Всички участници успяха да спечелят точки срещу младите български звезди, а демонстративните двубои безспорно се превърнаха в един от най-запомнящите се моменти на турнира.

Специалните гости не се ограничиха само до демонстративните мачове. В рамките на своеобразен мастърклас те споделиха с участниците ценни съвети за техниката на ударите, подготовката за мачове и пътя към професионалния спорт, превръщайки преживяването в истински празник за любителите на тениса.

На откриването присъстваха Кристоф де Мил, кънтри мениджър на KBC Group в България и главен изпълнителен директор на ОББ, и Ваня Манова, регионален мениджър на Mastercard за България.

По време на церемонията Иван Иванов получи специален плакет по повод впечатляващото си постижение да влезе в топ 500 на световната ранглиста при мъжете.

„Талантът те води напред. Постоянството те поставя сред най-добрите. Знаем, че можеш. И е безценно“, гласеше посланието върху отличието.

Състезателната програма започна в събота с мачовете от груповата фаза и продължи с осминафиналите. В неделя се изиграха четвъртфиналите, полуфиналите и финалите в двете категории.

При мъжките двойки Веселин Трифонов и Григор Шопов спечелиха третата си обща титла от турнира, след като във финала победиха Димитър Пеев и Ботьо Пеев с 6:3.

При смесените двойки шампиони станаха Ваня Желязкова-Ангелова и Андрей Андреев, които се наложиха с 6:4 над Елена Андонова и Явор Руменов. За Ваня това беше трета титла в историята на турнира, но първа с нов партньор.

Благоприятните метеорологични условия позволиха всички 130 срещи да се проведат по програма на общо 13 корта. Главен съдия на турнира беше Пресиян Коев.

На заключителната церемония Кристоф де Мил награди победителите и финалистите, които традиционно си тръгнаха с купи и ваучери за спортни стоки.

Със своето седмо издание ОББ Тенис Турнир затвърди позицията си като една от най-разпознаваемите спортни инициативи в KBC Group в България, събирайки колеги, приятели и любители на играта в атмосфера на спортсменство, екипен дух и споделени емоции.