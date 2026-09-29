Времето на НИС изтича: Има ли Сърбия газ за зимата?

Лицензът за експлоатация на Сръбската петролна индустрия НИС изтича на 30 септември. Същевременно изтичат и крайните срокове за преговори между унгарската MOL и руската „Газпромнефт“ относно руския дял в НИС, както и настоящото газово споразумение между Сърбия и Русия, предаде РТС. Редакторът на „Енергия Балкана“ Йелица Путникович заяви пред сръбската медия, че гражданите не трябва да се страхуват за отоплителния сезон.

Тя се надява лицензът на НИС да бъде удължен утре, но че е добре, че 5000 тона евродизел са били освободени от държавните резерви за предстоящата зима.

Това, според нея, е сигнал, че държавата е натрупала резервите си, за да може да се намеси на пазара.

Сърбия се ползва от дерогация две години

Йелица Путникович каза, че въпросът за NIS е важен за Сърбия в този момент и че съществува опасност, защото, според нея, лобирането срещу Белград става все по-силно.

„Американските конгресмени, съобщиха медиите тази сутрин, поискаха налагането на санкции на Сърбия, защото тя се възползва от удължаването на прилагането на санкциите от OFAC в продължение на две години и по този начин финансира войната в Украйна“, посочва Путникович и определя това като лобиране срещу Русия, но и срещу Сърбия.

Припомняме, че санкциите бяха въведени през 2025 г.срещу руския енергиен сектор, който притежава 56,15% дял от Сръбската петролна индустрия, а впоследствие бяха удължавани многократно. ОЩЕ: Санкциите срещу НИС доведоха до напускането на Ryanair от Ниш: Остана ли Сърбия без евтини полети?