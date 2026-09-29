Ускорение за РСМ и Украйна? ЕК обмисля да сложи край на решенията с консенсус

Европейската комисия ще предложи основна промяна в начина, по който ЕС взема решения, за да заобиколи възможностите на държавите членки за национално вето и да въведе нови гаранции за върховенството на закона, докато се стреми да включи допълнителни членове, като Черна гора и Албания, предаде Rapporteur, известна в миналото като Euractiv. Според медията председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще представи план за най-голямата промяна във вътрешното функциониране на ЕС от десетилетия, когато направи важно съобщение за това как да се подготви за по-голям Съюз от над 30 членове следващата седмица – без да се изменя Договорът от Лисабон за ЕС.

Два вътрешни проектодокумента на дълго отлагана стратегия за разширяване, с които медията се е запознала, предлагат използването на правни преходни клаузи, за да се премахне изискването за единодушие между 27-те държави по време на многобройните междинни етапи от кандидатурата на страната кандидат за членство в ЕС. ОЩЕ: Черна гора под въпрос за ЕС: Хърватия я спира

ЕС трябва да стане по-малко консенсусен

ЕС трябва да стане по-малко консенсусен, се казва в един документ, който ще формира основата на плана на председателя на Комисията следващата седмица. „Консенсусът засилва политическата отговорност и демократичната легитимност. Той обаче може също така да забави – или да попречи – на навременните решения в области, където Съюзът най-много трябва да действа.“

Вероятно предложението ще се сблъска и със съпротива от страна на настоящите членове, които се опасяват да не загубят правото си на вето, въпреки че проектът предвижда „аварийна спирачка“, която правителството може да активира, ако прецени, че са застрашени „жизненоважни национални интереси“.

Ускорение за Украйна и РСМ

Мярката, която сама по себе си би изисквала единодушно съгласие, би могла значително да ускори кандидатурите на страни като Украйна, Черна гора и Северна Македония, които са блокирани от малък брой членове на ЕС.

Новината на Rapporteur е широко отразена в македонските медии, които ликуват от информацията.

Медията обаче пише за блокади по отношение на Северна Македония, но на практика условието за започване на преговорите е вписване на българите в македонската конституция, което е залегнало в европейската преговорна рамка.

Освен това докладът за липсата на напредък на югозападната ни съседка беше приет с голямо мнозинство в Европейския парламент през юни тази година.



Друг е случаят с Черна гора, която е отличникът в Западните Балкани за ЕС, но тя още не е разрешила двустранни въпроси с Хърватия, въпреки че и двете страни са заявили готовност за това. ОЩЕ: Тимчо Муцунски – върхът на пропагандата или върхът на делюзията (ВИДЕО)