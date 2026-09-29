Русия се развива, Украйна напредва: Кой печели войната?

Дълго време Украйна изпреварваше Русия по отношение на бързото внедряване на технологии и реагиране на новите предизвикателства на бойното поле, но тази разлика сега бързо се стопява. Русия стремително се адаптира. Един от примерите е с руските "Шахед"-и - когато украинците разработиха прехващачи за тяхното унищожаване, руснаците започнаха да използват реактивни модели, които са много по-трудни за прехващане. Това каза бившият изпълнителен директор на Google и настоящ ръководител на американската отбранителна компания Perennial Autonomy Ерик Шмид, чиито компании сега доставят високотехнологични дронове на украинската армия и който редовно пътува до Украйна. Той заяви, че се е завърнал от последното си пътуване дотам "с най-дълбоката си тревога от началото на войната". Според него предстоящата зима ще е решаваща за изхода от войната.

По-рано бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров в синхрон с тази оценка заяви, че Киев "бавно губи" войната и че украинското ръководство "няма обща визия как да спечели". Парадоксът обаче е, че въпреки тези тревожни оценки на Шмид и Федоров руската армия е изключително затруднена и на практика не напредва на бойното поле, а заедно с това в последните дни дойдоха и успехите на украинската контраофанзива (операция "Вивалди"). Каква е истината анализира Радио "Свобода" в своя статия.

Напредъкът на Русия

Русия не само е настигнала Украйна в няколко области на производството на дронове, често просто копирайки съществуващи продукти, но и е напреднала в мащабирането на производството на компоненти за дронове и в разработването на комуникационни и контролни системи, които им позволяват да летят на дълги разстояния без Starlink. Тази оценка дават украинският военен анализатор Tatarigami и неговата група Frontelligence Insight. "Технологичното предимство, на което Украйна се радваше през пролетта и лятото на 2026 г., бързо намалява. Ако Украйна не успее да го запази, Русия може да поеме водеща роля през следващата година", казва анализаторът.

Русия действително увеличи производството на реактивни дронове и сега ги използва 6 пъти повече в сравнение с преди. През август тя е произвела около 3000 реактивни "Геран-4" и "Геран-5" за месец, отбеляза военното издание "Милитарни", стъпвайки на данни на Главно разузнавателно управление на Украйна. Паралелно с това Русия използва и крилатите ракети с голям обсег "Бандерол" и "Дан-Т". Според украинското разузнаване Русия произвежда до 80 ракети "Бандерол" месечно. До края на тази година тя ще е в състояние да произведе до 2000 ракети "Дан-Т" и до 14 000 догодина.

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Русия търси начини да защити и бронираните си машини от украинските дронове - например, със системата "Арена-М" срещу дронове FPV, която руснаците тестваха при Добропиле това лято. Освен това руската армия се учи да възстановява по-бързо командването, контрола и снабдяването си след украински удари.

Ограниченията пред Русия

В същото време Русия търпи фиаско със сателитната си система "Рассвет", която трябва да замени Starlink - там тя се сблъсква със серия от сериозни технически проблеми.

Русия е създала цяла система за изучаване на бойния опит на украинците и наистина се опитва да се адаптира, но тя е постоянно ограничена от самата структура на своята армия и от културата на командване. В същото време постоянните боеве пречат на фронтовите части да прилагат най-успешните практики. За да се извлекат реални ползи от уроците, е нужно да се изтеглят части от фронта за продължителен период, но дори и тогава тези процеси могат да бъдат ограничени от същите системни фактори - това казва Джон Хелин, съосновател на OSINT проекта Black Bird Group и гостуващ сътрудник в Атлантическия съвет.

Най-големият риск пред Украйна

Според експерти, най-голямата заплаха ще бъдат руските атаки тази зима, които могат да оставят населението без ток и храна, предизвиквайки хуманитарна катастрофа. Украйна е изправена пред "най-лошата зима от 2022 г. насам", каза директорът на Програмата за развитие на ООН Александър Де Кроо пред Би Би Си. Това ще изисква значителни ресурси и може да има дългосрочни последици, но е малко вероятно да доведе до колапс на фронта, смята експертът. "Много обаче ще зависи от мащаба на потенциалната криза. Ако украинската държава е принудена да отдели повече ресурси за разрешаване на проблеми в тила, това би могло да даде възможност на руснаците да надградят териториалните си придобивки", добавя той.

Джон Хелин също само частично е съгласен с твърдението на Михайло Федоров, че Украйна бавно губи войната. Сега ситуацията е далеч по-динамична, казва той. Руското напредване се забави значително и украинските сили дори успяха да си върнат големи територии.

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Но руските удари по украинската енергетика, промишленост и логистика увеличават натиска върху икономиката на страната. Русия също изпитва сериозни икономически трудности, но нейните предприятия и инфраструктура не претърпяват такива разрушения, които да са съпоставими с тези в Украйна, обяснява той. И Русия, и Украйна се оказаха много по-устойчиви, отколкото предполагаха анализатори през годините на войната, посочва той.

Военният анализатор Tatarigami също отбелязва пред Радио "Свобода", че е съгласен с оценката на Федоров само в по-широк смисъл - че и Русия, и Украйна са достигнали етап от войната, в който и двете губят.

"Мащабът на разрушенията, както и дългосрочните икономически и демографски последици за двете страни, вече са толкова големи, че става все по-трудно да си представим каквато и да било "победа" заради размера на вече нанесените щети. В този смисъл всеки допълнителен ден война означава допълнителни загуби и за двете страни", казва той.

Строго погледнато по отношение на военната динамика, той смята, че ситуацията е "близка до патова" и не може да се каже, че едната страна очевидно губи.

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