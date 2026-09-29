"Наред с всичко останало": Пълна зала и бурни овации на премиерата на Inter Alia

Пред пълна зала, с бурни овации и продължителни аплодисменти премина премиерата на Inter Alia в Театър Artvent в понеделник вечерта. Една от най-обсъжданите нови пиеси на световната театрална сцена се срещна за първи път българската публика с участието на Радина Кърджилова, Пламен Димов, Андрей Трифонов и Петър Каменов и под режисурата на Крис Шарков.

В края на спектакъла зрителите дълго аплодираха актьорите и творческия екип, превърнали болезнено актуалната история на автора Сузи Милър в силно сценично изживяване.

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В Inter Alia Радина Кърджилова е съдия Джесика Паркс – рок звезда в съдебната зала, блестяща, уверена и безкомпромисна. Държи човешки съдби в ръцете си и има смелостта да се изправя срещу система, която невинаги е справедлива. Тя е съпруга, майка и приятел – жена, която успява умело да съчетава тези роли inter alia - "наред с всичко останало".

Докато едно обвинение не разрушава съвършено подредения ѝ свят.

Фотограф: Цветан Игнатовски

Когато собственият ѝ син се оказва в центъра на случай, който поставя под съмнение всичко, в което вярва, професионалните принципи на Джесика се сблъскват с най-първичния човешки инстинкт – този на майката, която безусловно защитава детето си. Как се отстоява истината, когато тя може да разруши семейството ти? На чия страна заставаш, когато всеки избор носи своята болка?

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Оказва се, че "Истината невинаги е лесна за обяснение".

Ролята на Джесика Паркс е ново сценично предизвикателство за Радина Кърджилова – носител на "Икар" и "Аскеер", актриса с "мощно присъствие" и рядката способност да достига до най-противоречивите пластове на своите героини.

В образа на съпруга на Джесика влиза Пламен Димов - носителят на "Икар" 2026 за водеща мъжка роля и актьор с ярко и категорично излъчване. Ролята на сина е поверена на двама млади таланти – студентите Андрей Трифонов и Петър Каменов. Те ще се редуват в образа, който се превръща в център на моралния разлом в семейството.

Фотограф: Цветан Игнатовски

Българската версия е поверена на силен творчески екип - режисьор е Крис Шарков, известен със своя безкомпромисен сценичен език и с интереса си към темите, които поставят съвременния човек пред трудни морални избори. Преводът от английски е на Радослав Петкашев, сценографията е дело на Никола Тороманов, а музиката – на Емилиян Гацов-Елби. Дизайнът на плаката е на Теодора Симова, а фотограф е Павел Червенков.

Inter Alia е продукция на "База Х", а зад разпространението и рекламата стои Artvent.

Още за Inter Alia

След световния успех на Prima Facie – в България моноспектакълът се играе трети сезон от Елена Телбис и е гледан от близо 15 000 души, авторът Сузи Милър отново превръща съдебната зала в арена на болезнено човешко изпитание в Inter Alia. Бивш адвокат по човешки права, Милър насочва поглед към теми, за които обществото все още трудно намира точните думи – съгласието, вината, родителството и невидимата тежест, която жените носят. Пиесата поставя и тревожния въпрос как растат момчетата днес – в свят, в който интернетът, порнографията и агресивните модели на мъжественост често заглушават родителите.

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Само година след световната си премиера Inter Alia вече има статут на международно театрално събитие. Пиесата покорява Кралския национален театър в Лондон, преминава през разпродаден сезон в Уест Енд, а в края на 2026 г. излиза и на Бродуей. В главната роля в оригиналната англоезична продукция е една от големите звезди на световното кино – Розамунд Пайк, позната от "Не казвай сбогом", "Солтбърн", "Гордост и предразсъдъци" и др. Изпълнението ѝ носи наградата "Оливие" за най-добра актриса и отличието на британската театрална критика.

Медиите на Острова определят спектакъла като "задължителен за гледане", "разтърсваща съдебна драма" и "дръзка епична творба".

След премиерата в София Inter Alia ще гостува във Варна, Русе, Пловдив, Бургас, Хасково и Шумен.

Всички актуални дати и билети може да намерите тук: https://artvent.bg/event/inter-alia