Трагедията в "Елените": Прокуратурата е на ход, призована е да търси нищожност на скандални разрешения за строеж (СНИМКИ)

Почти година след трагедията в курортен комплекс "Елените" (Община Несебър, област Бургас), при която след мащабните наводнения в началото на октомври 2025 г. загинаха четирима души, става ясно, че прокуратурата е алармирана от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Във фокуса е печално известният хотел „Негреско". Поради установени от РДНСК-Бургас "множество нарушения" при разрешаването и изграждането, от началника на ДНСК е бил подаден сигнал до изпълняващия длъжността главен прокурор, с предложение прокуратурата да протестира пред съда издадените от главния архитект на община Несебър разрешения за строеж - с цел обявяването им за нищожни.

Това става ясно от писмен отговор по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) на настоящия началник на ДНСК арх. Деляна Панайотова. Тя е информирала на 25 август за целия процес след зададени въпроси по журналистическо разследване. Actualno.com получи на 29 септември отговора на Панайотова към въпросния гражданин, упражнил правото си по ЗДОИ, но няма да разгласяваме неговите лични данни.

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Случаят с хотел "Негреско": незаконно или законно строителство? Важните детайли

Трагедията в курортния комплекс "Елените" през октомври 2025 г. се оказа класически пример за това как редица институции с контролни функции са пропуснали една след друга да засекат незаконно строителство, отнело в крайна сметка 4 човешки живота. Нито един от механизмите на държавата не е проработил през годините, а генезисът е в доста спорно разрешение за строителство върху коритото на река. Фаталните наводнения в крайна сметка са били само последното парче от доминото.

Снимка: след трагедията в "Елените", източник: Actualno.com/Мартин Стоянов

През 2007 г., с разрешително за строеж №3, издадено от главния архитект на Несебър Валентин Димов, се дава старт на строителните дейности на осеметажна сграда на апартхотел „Негреско“. В терена влизат 500 дка приватизирана територия и земи от частни собственици, апортирани към сложна плетеница от фирми: „Холидей Вилидж“ ЕАД, "Сънрайз" АД, част от тях са взети от "Елените Роял Холидей", а има и имоти, прехвърлени на завод "Кристал" в Пловдив, показа журналистическа проверка на БНР преди година. Трудно е да се проследи собствеността върху земята, защото тя минава през различни фирми.

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Хотел „Негреско“ е 8-етажен, със 144 самостоятелни имота в него, а застроената му площ е 1940 кв. м. Разрешителното за строеж е получено от фирма „Сънрайз“ АД. Тя е офшорна компания, регистрирана на Сейшелските острови, представлявана от кипърския гражданин Михаил Кириаку, показва справка в Търговския регистър. Според кореспондента на БНР в Бургас Даниела Костадинова, която изследваше казуса, този човек може дори да не съществува.

Това не пречи на главния архитект на Несебър да издаде на съмнителната фирма акт, с който стартират строителните дейности върху земя, публична държавна собственост, която по странен начин става частна.

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Важно е да се отбележи, че строителното разрешение за "Негреско" е издадено три седмици преди Николай Димитров да встъпи официално в длъжност като кмет на Община Несебър. То е издадено при временно изпълняващия длъжността кмет Магдалена Мандулева.

Снимка: след трагедията в "Елените", източник: Actualno.com/Мартин Стоянов

След трагедията ДНСК посочва, че е проверила 144 обекта в к.к. „Елените“. Във връзка с журналистическо запитване от 21.08.2026 г. дирекцията уведомява, че върху съществуващата река „Козлука“ в „Елените“ е изградена сградата на „Негреско“, за която е налице одобрен подробен устройствен план (ПУП) от Общинския съвет на община Несебър. Също така са издадени разрешения за строеж от 2007 г. за сградата и от 2011 г. за открит басейн към нея от главния архитект на общината.

Река „Козлука“ преминава през подземния етаж на сградата през колектор с размери 3,0 м – 7,0 м., става ясно от отговора на началника на ДНСК.

Важно е уточнението, че сграда „Негреско“ е въведена в експлоатация през 2012 г. от главния архитект на община Несебър и "се използва по предназначение". Откритият басейн към нея обаче не е въведен в експлоатация по предвидения законов ред.

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"Към настоящия момент сграда „Негреско“ разполага с изискващите се строителни книжа и не може да се квалифицира като незаконен строеж", казва арх. Деляна Панайотова.

"За изпълнената корекция на река „Козлука“ (вкарването ѝ в бетоново корито) и за изпълнения върху реката аквапарк не са представени строителни книжа и от началника на РДНСК - Бургас са издадени две заповеди за премахване на тези два незаконни строежа. Заповедите за премахване могат да бъдат изпълнени след влизането им в сила, т.е. след потвърждаването им от компетентния съд", добавя тя.

Снимка: след трагедията в "Елените", източник: Actualno.com/Мартин Стоянов

След което началникът на ДНСК допълва с, на пръв поглед, противоречие: "За сграда „Негреско“, поради установените от РДНСК - Бургас множество нарушения при нейното разрешаване и изграждане, от началника на ДНСК е подаден сигнал до и.д. главен прокурор на Републиката, с предложение прокуратурата да протестира пред съда издадените от главния архитект на община Несебър разрешения за строеж за обявяването им за нищожни".

Това, което се разбира от получения от нас отговор от ДНСК, е следното: към момента сградата има одобрени документи и разрешения за строеж, поради което администрацията не я третира като незаконен строеж, но при проверка е установила такива нарушения при издаването на разрешенията и изграждането, които я карат да счита, че има основание да се иска от съда нищожност на самите разрешения за строеж. Ако съдът обяви разрешенията за нищожни, това потенциално променя правното положение на сградата и тогава могат да последват действия по Закона за устройство на територията (ЗУТ).

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Думите "разполага с изискващите се строителни книжа и не може да се квалифицира като незаконен строеж“ явно не означават задължително, че ДНСК е установила, че всичко около сградата е законосъобразно. По-скоро се има предвид, че докато разрешенията за строеж са валидни и не са обявени за нищожни (или отменени) по съответния ред, ДНСК не може просто административно да приеме сградата за незаконен строеж на това основание. Изглежда, че именно затова е сезирана прокуратурата.

"Последващи действия по Закона за устройство на територията спрямо сграда „Негреско“ ще бъдат предприети в зависимост от влезли в сила актове на прокуратурата и на компетентния административен съд", гласи отговорът. "Правомощията на ДНСК са подробно разписани в разпоредбите на чл. 222 от ЗУТ и не включват възможност за търсене на наказателна отговорност от когото и да било. Компетентните органи за привличане на нарушители към наказателна отговорност по Наказателния кодекс са органите на МВР и прокуратурата", пише още в отговора на ДНСК.

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"Колекторът подлежи на събаряне, а дали хотелът ще устиска"?

Точно тази логика изтъкна и тогавашният регионален министър Иван Иванов от правителството на Росен Желязков след трагедията в "Елените". Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Бургас официално е констатирала незаконно строителство в курорта „Елените“, като решението обхваща два обекта – аквапарк „Атлантида“ и корекцията на речното корито в местността Козлука, върху която е изграден хотел „Негреско“, каза той.

Снимка: след трагедията в "Елените", източник: Actualno.com/Мартин Стоянов

Самият хотел обаче няма проблем с документите и на този етап не е предвидено неговото събаряне, стана ясно от думите му. Кой е извършил бетонирането на речното корито там, не беше известно за държавата.

"Реката не върви в естественото си корито, а е вкарана в тунел. Строителят е неизвестен, няма разрешение за строеж и няма документи. Това нещо подлежи на събаряне. Вече дали хотелът ще устиска на събарянето, не мога да отговоря", каза тогава министърът.

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И още - бившият началник на ДНСК инж. Лили Петрова също каза през ноември 2025 г. пред "Нова телевизия", че не се предвижда събаряне на сгради в к.к. "Елените", а премахване на корекцията и покритието върху река Козлука. Тя обясни, че върху покритието на реката попадат части от хотел "Негреско" – басейнът, аквапаркът и амфитеатърът. Жилищните постройки в комплекса не попадат върху колектора и няма индикации да бъдат засегнати, стана ясно от думите ѝ.

Попитана ще бъде ли запазена жилищната част на "Негреско", инж. Петрова тогава отговори, че подобен вариант не се изключва, ако конструктивното становище покаже, че реката може да бъде премостена под съществуващия обект. "Заповедта все още не е влязла в сила и се очакват евентуални обжалвания. До окончателно решение дейности по премахването не могат да бъдат предприети", обясни тя към онзи момент.

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