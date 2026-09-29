Туск: Руските атаки по границата между Украйна и Полша вече са постоянни

Руските атаки по граничещите с Полша райони на Украйна вече са постоянни, а не епизодични инциденти, а полските военновъздушни сили вече излитат по тревога всяка нощ. Това заяви полският премиер Доналд Туск. На заседание на правителството във Варшава Туск каза, че руските атаки по региона са придобили "постоянен характер" и предупреди, че страната му е изправена пред трудни седмици и месеци.

При нападение с дронове вчера беше поразена украинска територия близо до контролно-пропускателния пункт Дорохуск-Яходин, по данни на полското правителство. Според украински източници взривната вълна е повредила сграда на граничния пункт.

Още: Това вече война ли е: Какво ни готви Русия

През последните две седмици руски дронове неведнъж поразиха цели на украинска територия в близост до същия граничен пункт. Пътнически влак, пътуващ от Киев за Варшава, беше засегнат от удар в същия район.