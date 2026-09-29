Фирма за петрол, прехвърлена на баща му: "Продължаваме промяната" поиска проверка на Слави Василев

"Продължаваме промяната" сезира Комисията за противодействие на корупцията заради данни за частен интерес и евентуално нарушение на задължението за деклариране от страна на депутата Слави Василев Василев от парламентарната група на "Прогресивна България". От партията настояват КПК да провери дали са налице основания за установяване на конфликт на интереси.

Сигналът идва след решение на Народното събрание да отпадне временната забрана за износ и вътреобщностни доставки на нефтопродукти, включително дизел и авиационно гориво. Според ПП депутатът е участвал активно в обсъждането на решението, като е защитил отмяната на ограниченията, а впоследствие е гласувал и "за".

Фирма за търговия с петролни продукти

От "Продължаваме промяната" посочват, че на 23 септември Народното събрание е отменило свое решение от 31 октомври 2025 г., с което беше въведена временна забрана върху износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти. Още: "Защо не го декларира?": ПП обвини Слави Василев в частен интерес за горивата (ВИДЕО)

По време на дебата Слави Василев е направил изказване в подкрепа на отпадането на забраната, като е аргументирал позицията си с това, че мярката ще подпомогне търговците на горива. При последвалото гласуване депутатът е подкрепил решението.

Според ПП обаче има обстоятелство, което поставя под въпрос дали той е трябвало да декларира частен интерес при участието си в обсъждането и гласуването.

Справка в Търговския регистър, която според партията потвърждава и публикации на BIRD.BG, показва, че дружеството "Ийст Петролеум" ЕООД е било учредено на 31 януари 2025 г. с едноличен собственик на капитала и управител Слави Василев Василев. В предмета на дейност на компанията изрично са посочени търговията на едро и дребно с нефт и нефтопродукти, включително износ. Още: Илиян Василев разнищи Слави Василев заради износа на горива: Не е добра идея да парадираш с богатство и власт

От ПП посочват, че според чл. 145 от правилника на Народното събрание, който има ранг на закон, депутат, който има частен интерес от обсъждания проблем, е длъжен да го декларира при внасяне на законопроект, изказване или гласуване в пленарна зала или в парламентарна комисия.

Дяловете вече са прехвърлени на бащата

Впоследствие собствеността върху дружеството е променена. Справка в Търговския регистър показва, че от 5 февруари 2026 г. собственик и управител на "Ийст Петролеум" е Васил Панайотов Василев - бащата на депутата. Това се случва, след като Слави Василев е прехвърлил дяловото си участие.

Според "Продължаваме промяната" фактът, че компанията е била създадена и първоначално притежавана от самия депутат, а предметът ѝ на дейност включва търговия и износ на нефтопродукти, е основание КПК да провери дали е съществувал частен интерес при гласуването за отпадането на ограниченията. Още: Цветан Цветанов говори за възхода на Таки и Ами от времето на Борисов

От формацията поставят въпроса защо това обстоятелство не е било декларирано от Василев по време на дебата и гласуването.

Денков поиска обяснение

По темата вече се изказа и Николай Денков от ПП. Той заяви, че не е чул Слави Василев да е декларирал връзката си с дружеството, което е създал, а впоследствие е прехвърлил на баща си.

Денков призова депутата да обясни защо не е декларирал това обстоятелство при обсъждането на решението за отпадане на ограниченията за износ на нефтопродукти.

Самият Слави Василев отхвърли твърденията за конфликт на интереси. Пред журналисти в парламента той заяви, че фирмата, която в момента е собственост на баща му, не изнася дизел извън страната, а продава горива на вътрешния пазар. По думите му "никакъв конфликт на интереси няма".

Депутатът заяви още, че отпадането на забраната за износ няма да доведе до поскъпване на горивата в България.