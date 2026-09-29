Русия увеличава разходите за война през 2027 г. до рекордни нива

Русия ще увеличи военните си разходи през 2027 г. с най-голямата сума от началото на инвазията в Украйна. Кремъл ще похарчи 17,1 трилиона рубли (202,58 милиарда долара) за военни разходи, което е приблизително с 27% иили 13,5 трилиона рубли повече от по-рано планирания бюджет. Това е най-високата цифра от началото на войната в Украйна през 2022 г., съобщи Ройтерс, позовавайки се на правителствени документи, с които са се запознали в редакцията.

Според прегледаните документи общите разходи за война през следващите три години ще възлизат на 50 трилиона рубли. През 2026 г. руското правителство планира да похарчи за военни цели 12,1 трилиона рубли, но действителната сума е класифицирана и няма да бъде оповестена публично. Някои военни разходи може да бъдат отразени и в други раздели на бюджета.

Документите разкриват също, че руското правителство е повишило прогнозата си за бюджетния дефицит за 2026 г. до 3,2% от брутния вътрешен продукт спрямо предишните 1,6% от БВП. Бюджетните разходи през 2026 г. ще се увеличат с 13,2% до 48,6 трилиона рубли, или 20,9% от БВП.

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Документите, получени от агенцията, показват, че се очаква новият данък върху свръхпечалбата на металургичните и минните компании да генерира приблизително 200 милиарда рубли годишно за Русия.