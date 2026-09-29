Това вече война ли е: Какво ни готви Русия

"Бъдете готови за провокации, които ще бъдат умишлено замислени така, че да ни затруднят максимално в отговора на въпроса: "Това вече война ли е?". Това каза Ейтвидас Баярунас, последният посланик на Литва в Русия (4 май 2020 г. – 4 април 2022 г.), коментирайси предупрежденията на датското разузнаване, че Русия готви атака срещу членки на НАТО.

Докладът на датското разузнаване наистина трябва да се приеме сериозно. Дания е държава от Балтийско море и нейната военно и външно разузнаване (Forsvarets Efterretningstjeneste, съкратено FE), постоянно следи военния потенциал и дейностите на Русия в този регион.

Последната оценка на FE, публикувана на 24 септември, за която писа The Guardian, започва с важно заключение: в момента няма индикации, че Русия подготвя пълномащабно нахлуване в една или повече държави от НАТО. Вероятността за това е по-малка от 10%. Въпреки това, Русия вече не изключва напълно такъв вариант. Тя ще се нуждае от поне шест месеца, за да се подготви за такова нахлуване.

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Това е важно, защото обществеността често бърка различни неща - хибридните операции, ограничената военна провокация и пълномащабна война между НАТО и Русия. Датчаните ясно разграничават тези понятия.

По-нататък обаче оценката става много по-тревожна:

Хибридната война ескалира. Русия е увеличила саботажите, разрушителните кибератаки и използването на дронове срещу цели в Европа. В региона на Балтийско море нейните сили също действат все по-агресивно спрямо военните части на НАТО.

Опасната зона между хибридната и откритата война се разширява. FE оценява, че има малък, но нарастващ риск Русия да предприеме ограничена военна атака срещу една или повече държави от НАТО, граничещи с Русия. Датчаните оценяват, че това теоретично може да се случи през следващите месеци.

Целта на Русия

Защо на Москва би ѝ било нужно всичко това? Целта може да бъде да се създаде криза и да се изпитат границите на НАТО. FE смята, че самата Русия не е сигурна къде точно се намира тази граница. Това увеличава риска от грешна преценка и неконтролирана ескалация.

Факторът САЩ е особено важен. FE изчислява, че Русия вероятно би прибегнала само до ограничена военна провокация, ако смята, че това няма да предизвика колективен военен отговор от страна на НАТО. Но рискът може да се увеличи, ако Москва реши, че САЩ не са в състояние или не желаят да подкрепят европейските държави в случай на конфликт с Москва. Това е много важно за заключение - възпирането зависи не само от танковете, ракетите или броя на войските, но и от възприятието на Москва за политическата воля на НАТО да действа съвместно.

6 месеца до война със съседна държава, 2 години до война в Балтийско море, 5 години до война в Европа

Много важна е и друга оценка на FE: ако войната в Украйна бъде прекратена или замразена, Русия ще продължи бързо да възстановява потенциала си, Европа няма да може да се справи с растежа ѝ и Москва ще вярва, че САЩ няма да се притекат на помощ на европейците. Русия ще бъде готова за локална война със съседна държава след около шест месеца, за локална война в региона на Балтийско море след около две години и за пълномащабна война в Европа след около пет години.

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