Великобритания ще праща миротворци в Украйна, България е в плановете ѝ за гарантиране на мир

Обединеното кралство подготвя план за разполагане на военни части в Украйна в сценарий при прекратяване на огъня. Според министъра на отбраната Джон Хийли вече се знае какви войници ще бъдат пратени, как ще стане това и каква роля ще играят. Той се позовава на оценки на готовността и разузнавателни мисии, проведени в Украйна през лятото, съобщава Bloomberg, цитирайки източници в правителствените кръгове в Лондон.

Хийли също така подчертава, че плановете ще бъдат координирани съвместно с други членове на коалицията от съюзници - в съответствие с нуждите на Украйна и условията на евентуално мирно споразумение. "Тези планове означават, че когато настъпи мир, ние ще бъдем готови", гласи изявлението на Хийли.

В него се отбелязва също, че сред възможностите е разполагането на британски войски в Украйна, за да се подпомогне осигуряването на мир в дългосрочен план, с акцент върху поддържането на сигурността на фронтовата линия и продължаването на обучението на украинските сили както в чужбина, така и в страната.

Припомняме, че Великобритания и Франция отдавна работят по изпращане на "сили за подсигуряване" в Украйна при сключено примирие, като подчертават, че тези части няма да се разполагат на фронта, а далеч от него.

И България може да има роля

Сега Великобритания обмисля да разположи сили за поддържане на мира, да обучава украински войски и да участва във въздушно наблюдение - т.нар. air policing.

Според информацията на Bloomberg Лондон също така обсъжда разширяването на Черноморската група за разминиране, в която участват България, Турция и Румъния. Целта - да продължат да се провеждат операции по разминиране и да се отворят безопасни морски пътища.

Според медията за начални разходи са предвидени над 100 милиона британски лири.

Какво пише в плана на САЩ за чуждестранни войски в Украйна?

Такива съобщения идват на фона на пристигането на американска военна делегация в Киев и подготовката на САЩ на мирен план за прекратяване на войната, който според украински и западни официални лица и анализатори е доста благоприятен за Кремъл: САЩ и НАТО ще реагират с военна сила, ако Путин нападне пак Украйна, ЕС готви контраплан за мир.

Русия вече изрази несъгласие със споразумение, което би изисквало разполагане на западни сили в Украйна. В проекта, изготвен от пратеника на Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф, оказал се в епицентъра на преговорите по оста Москва-Киев, пише, че НАТО няма да разполага войски в Украйна.

Хийли подчертава, че новината за американската делегация в Киев го е окуражила и че Обединеното кралство продължава да подкрепя усилията за посредничество в мирния процес.

Обединеното кралство планира да разположи и изтребители „Тайфун“ в операцията „Източен страж“ на НАТО в Полша, за да укрепи противовъздушната отбрана, след като руски дронове нарушиха полското въздушно пространство.

А междувременно френският генерал Пиер Шил сигнализира за възможно разполагане на френски сили в Украйна през 2026 г. като част от гаранциите за сигурност в контекста на коалиционната подкрепа и военните учения.

