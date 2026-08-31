Великобритания вече е враг номер 1 на Русия, но не е добре защитена

Според сегашната визия сегашното руско ръководство за това как светът работи, която е по-скоро от 19-ти, а не от 21-ви век, по-малките сили трябва да се подчиняват на великите или да платят цената. Обединеното кралство, страна в съвсем друга категория, що се отнася до негодуванието на Кремъл, току-що беше предупредена, че я чака подобно наказание и не съм сигурен, че това се приема достатъчно сериозно.

Великобритания се превърна в един от най-последователните поддръжници на Украйна, действайки в критични моменти, за да достави нови оръжия (по-специално крилата ракета Storm Shadow) и ускорявайки подобни действия от други. Погледнато от Москва, това превърна Обединеното кралство в обществен враг номер 1 в момент, когато по-приятелски настроен служител в Белия дом е оставил титлата вакантна.

Бърнам отиде първо в Киев

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Така че, когато Анди Бърнам не само направи Киев първата си чуждестранна дестинация като министър-председател тази седмица, но и достави чертежи, които да помогнат на Украйна да изгради свои собствени крилати ракети, за да удари по-дълбоко в руска територия, той несъмнено го видя като демонстрация на държавническа приемственост към неговите избиратели у дома. Кремъл обаче го видя като ескалация.

Десет дни по-рано Sunday Times съобщи, че произведени във Великобритания дронове вече се използват за поразяване на цели в Русия, което предизвика бърза реакция от руското посолство във Великобритания: „Действията на Лондон неизбежно ще доведат до последствия“, се казва в изявление на мисията. „Великобритания участва в тази война. Тя участва в тази война на страната на киевския режим“, каза Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл.

Въпросът тук не е, че Великобритания трябва да се сниши или че е грешно да помага на Киев да се защити от инвазия. Подкрепящата позиция на нацията е правилна. По-скоро опасението се крие в несъответствието между реториката и реалността и от двете страни.

Усилията на Великобритания да даде пример в Украйна доведоха до официално признаване на Русия като основна заплаха за сигурността на Обединеното кралство, но последователни британски правителства не успяха да предприемат действия по този въпрос, като изградят отбранителни мерки, особено срещу дронове, балистични ракети и подводници, режещи кабели. Още: За първи път: Британец загина във войната в Украйна, сражавайки се за Путин

Руската пропаганда, от своя страна, изобразява Великобритания като опасен и ирационален враг, който се опитва да сдържи Москва, като осуетява основните ѝ интереси, но също и като слаба, разпадаща се бивша империя, която просто не е приела своята незначителност. Това също е опасен коктейл, съчетаващ желание за наказание със способността и следователно изкушението да го направи.

Както се разказва в доклад на Центъра за нови евразийски стратегии, американско-британски мозъчен тръст, основан от руския олигарх в изгнание Михаил Ходорковски, Русия винаги е имала сложни отношения с Великобритания. Те датират чак от времето, когато морски предприемачи от елизабетинската епоха убеждават Иван Грозни да предостави на Великобритания търговски монопол. Иван смята, че в замяна получава военен и политически съюз, като в различни моменти предлага брак и иска помощ в Ливонските войни. След като е отхвърлен, той се отказва от връзките между двете страни.

По време на Петър Велики и неговия наследник Екатерина I британските корабостроители помагат за създаването на руския флот. Шотландският генерал Патрик Гордън модернизира сухопътните сили на Петър. Англофилията процъфтява сред руските благородници и други елити, но отново настъпва разочарование.

Русия смята Великобритания за естествен съюзник срещу континенталните сили - първо наполеонова Франция, а след това Германия - и тя често е такъв. Но британската политика цели да попречи на която и да е държава, включително Русия, да доминира на континента, напрежение, което избухва по време на Кримската война. Още: Путин "подпали пожара": Коалицията на желаещите без Радев не клекна пред нова заплаха от Кремъл (ОБЗОР - ВИДЕО)

Интересите на британската морска империя и руските експанзии на сушата започват да се сблъскват, особено в Централна Азия, раждайки така наречената „Голяма игра“. Същото важи и за техните идеологии, като Великобритания защитава върховенството на закона и демокрацията, докато руските царе сформират „Свещен съюз“ с Австрия и Прусия, за да се борят с разпространението на подобен упадък в полза на автократично управление по божествено право.

Днес сме отново в този въртящ се цикъл. След Студената война руско-британските отношения процъфтяват за около десетилетие. Проучване от 1991 г. на руската независима социологическа агенция „Левада“ установява, че огромните 75% от руснаците имат положително мнение за Обединеното кралство, а само 5% - отрицателно.

Децата на богати руснаци нахлуха в британски частни училища, докато олигарсите изкупуваха луксозни лондонски недвижими имоти, вестници и дори футболни клубове. Тони Блеър, тогавашният министър-председател на „Готина Британия“, направи голямо шоу, ухажвайки новия, уж неразбран руски президент Владимир Путин, предпазвайки го от критиките за бруталните му войни в Чечня.

Но добрите отношения не продължиха дълго. Блеър застана на страната на САЩ по въпроса дали да се нахлуе в Ирак през 2003 г. Путин беше вбесен от отказа на британските съдилища да екстрадират враговете му, включително чеченския лидер Ахмед Закаев, олигарха Борис Березовски и редица бивши шпиони, на които Великобритания беше предоставила политическо убежище. Още: Британците дават тайните за ракетите Storm Shadow на Украйна: Песков с пряка заплаха

А освен това имаше и лицемерие. Британски политици изнасяха лекции на Русия за корупцията и върховенството на закона, докато в същото време позволяваха на руски олигарси и престъпници да перат милиарди паунди чрез лондонските банки и фиктивни компании. До 2024 г. анкетата на Левада показа, че руските мнения за Обединеното кралство са се обърнали, достигайки само 17% положителни и 70% отрицателни.

Опасният аспект на всичко това е, че за разлика от времето на Елизабет I, когато всичко, което Иван IV можеше да направи, за да изрази недоволството си, беше да спре английските търговски привилегии, или от 19-ти век, когато Великобритания владееше моретата, Обединеното кралство е уязвимо. В очите на Кремъл то вече не е велика сила и трябва да знае мястото си във време, когато защитата на САЩ вече не е даденост.

На някакво ниво британският естаблишмънт знае това. Ето защо властите първоначално си затвориха очите за епидемията от доказани поръчкови убийства на Кремъл по улиците на Обединеното кралство, включително отравянето с полоний на бившия служител на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) Александър Литвиненко през ноември 2006 г. Британските лидери искаха да избегнат конфронтация.

В края на краищата Обединеното кралство се възползва от всички тези руски пари, но и разчита на подводни тръби и кабели за енергия и комуникации, а те могат да бъдат отрязани. Още: Анди Бърнам ще зарадва Урайна с план за производство на ракети с голям обсег

Убийството на британски гражданин като косвена жертва при опита за покушение през 2018 г. срещу бившия агент на руското военно разузнаване Сергей Скрипал обаче доведе до затягане на политиката на Обединеното кралство.

Този отпор беше закъснял, но той също така налага изграждане на възпиращи сили – включително противовъздушна отбрана срещу дронове и ракети с голям обсег – и устойчивост на инфраструктурата. Поради причини, свързани с мудност и бюджетни приоритети, тези неща не се случват.

Нищо от това не означава, че руските заплахи за ядрена война ще се материализират. Но това предполага, че плановиците на Кремъл имат богат избор от начини, по които могат да накажат Обединеното кралство за позицията му по отношение на Украйна. Бърнам трябва да вземе това предвид, защото страната му просто не е готова.

Автор: Марк Чемпиън за Bloomberg