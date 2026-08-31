"Никой не ни обръща внимание": Планинският туризъм има нужда от заместник-министър

Заявили сме назначаването на заместник-министър на спорта, който да отговаря за масовия спорт, включително ученическия спорт и туризъм. Това каза в сутрешния блок на БНТ Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз. По думите му по принцип има открит такъв щат, но тази позиция не е била заемана поне последните 7-8 години. "Такъв човек е необходим, защото нашата дейност е свързана с работата на много институции", коментира Венев.

Реновиране на хижите и маршрутите

По думите му се случва така, че когато се обърнат към тях, биват прехвърлени с думите "това не е наша работа".

От организацията са прехвърлени от регионалното министерство, към МОСВ, а след това и към Министерство на туризма, а същевременно по думите на Венев държавата трябва да обърне внимание на хижите и маршрутите в планините.

"Това е цялата инфраструктура на България. Страната ни има развита хижна мрежа. Пуснали сме всякакви желания, искания, информация, писма до множество министерства. Желанието ни е да бъдем включени в програми и да бъдем включени в проекти, за да реновираме хижите", каза още Венев.

Планинският туризъм и управленската програма

Той отчете още, че думата планински туризъм не съществува в управленската програма на правителството, която беше представена наскоро. ОЩЕ: 10-часова акция в Пирин: Спасиха ранена туристка там, където хеликоптер не успя да кацне (СНИМКИ)