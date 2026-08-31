31 август: Убит е Тодор Александров

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31 август 1924 година: Убит е Тодор Александров

На този ден през 1924 г. е убит Тодор Александров. Той остава в историята като създател и ръководител на ВМРО - Вътрешната македонска революционна организация.

Той е роден на 4 март 1881 г. в Щип, Вардарска Македония. През 1903 година става член на Щипското околийско ръководство на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. През 1906 година организацията го назначава за окръжен войвода на Скопския революционен окръг.

Пет години по-късно той е избран за член на ЦК на ВМРО - ръководителите на организацията предварително се договарят писмено за избора му.

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Тодор Александров стои зад организацията и ръководството на атентата в Щип през ноември 1911 г., както и на този в Кочани през август 1912 г. Тези атентати ускоряват избухването на Балканската война.

Александров е част от щаба на Действащата армия по време на Първата световна война. След като тя приключва, заедно с генерал Александър Протогеров и Петър Чаулев, Тодор Александров възстановява ВМРО. Той успява да наложи желязна дисциплина в организация, която стриктно следва идеологията за освобождение на Македония.

Организацията приема за предателство усилията, които прави правителството на Александър Стамболийски да изведе България от международната изолация, отказвайки се от защитата на правата на българите, останали в пределите на кралството на сърби, хървати и словенци. Това води до серия от политически и въоръжен конфликт между организацията и управляващото правителство.

Тодор Александров се обявява в подкрепа на Деветоюнския преврат, който сваля правителството на БЗНС. Той прави опит да се възползва от помощта на комунистическите сили на Балканите и на Коминтерна. За целта подписва Майския манифест през 1924 г., но скоро след това се отказва от договореността. Въпреки че Тодор Александров заявява, че не е подписал лично документа, това нанася сериозен удар за ВМРО. Организацията губи престижа си в България.

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Правителството на Александър Цанков оказва натиск върху Александров, което води до публичния му отказ от всякаква комуникация с комунистическите сили. Но дори и това не успява да спаси ВМРО - организацията изпада в изолация. В резултат на това тя печели като врагове не само дотогавашните неприятели на българщината в Македония, но и комунистите, както и правителството в София.

В създалата се обстановка на 31 август 1924 г. в близост до пиринското село Сугарево Тодор Александров е убит. Щерю Влахов и Динчо Вретенаров стоят зад убийството на лидера на ВМРО. Причината за неговата ликвидация стават вътрешни раздори в организацията. За подстрекатели и организатори на убийството на Тодор Александров са сочени дейци на горноджумайската група около Алеко Василев и Георги Атанасов, които също са убити по-късно.

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