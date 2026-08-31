Как се възстанови Царево след наводненията и нараства ли презастрояването: Отговорът от кмета

Две язовирни стениха се скъсаха над село Лозенец и бяха възстановени още в първите години след бедствието. След последното бедствие помогнахме на държавата и общините почистиха държавните шахти, корита и дерета. В крайна сметка важни са хората, важно е да няма жертви и е важно да си помагаме. Това заяви кметът на Община Царево Марин Киров пред bTV. Още: Жестока буря наводни Приморско, BG-ALERT за Царево (ВИДЕО)

Как реагира Царево при бедствията?

Той обясни, че хората видяха, че и при първото, при второто бедствие Царево успя да се възстанови от щетите. Докато не бъдат завършени всички проекти по превенция, няма как да бъдем спокойни. Двете бедствия бяха различни коренно едно от друго - през 2023 г. бяха разрушени мостове и имаше загинали хора, а през 2025 г. новата инфраструктура издържа и имаше по-малко поражения, добави Киров.

По думите му големи корекции и почиствания с тежка техника не са по бюджета на морските общини. Остава един голям проект за корекция на река Черна, която поема целия водосбор от Странджа планина, уточни Киров.

Община Царево от десетилетия няма Общ устройствен план. "Преди 10 години беше възложен на частен екип от архитекти, а преди няколко години МРРБ го възложи на дъщерна структура. В момента всички искат да има Общ устройствен план, защото този модел да го няма плана, води до застрояване на парче", предупреди Марин Киров.

Според него застрояването "на парче" обединява всички да искат Общ устройствен план заради защитените територии.

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