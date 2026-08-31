Времето през септември: Кога става студено?

Сутрините стават доста по-хладни, денят намалява. През септември ще настъпи есенното равноденствие на 23 септември. Средномесечните температури ще бъдат по-високи от климатичните норми, т.е. очакваме да има по-топъл септември. По отношение на валежите ще бъде по-скоро сух", каза синоптикът Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в сутрешния блок на БНТ.

В края на септември се очаква нахлуване на студен въздух.

Той направи и по-краткосрочна прогноза за настоящата седмица.

"Средата на седмицата преминаване на студен атмосферен фронт, валежи, гръмотевични бури, отново градушки. Най-вероятно ще бъдат издадени предупреждения за опасно метеорологично време. Това не трябва да безпокои хората, които са на море. До средата на седмицата там самият фронт доста ще се размие", добави още синоптикът от НИМХ.

Висок риск от пожароопасност

Красимир Стоев обърна внимание на пожарооапсността за днес, утре и 2 септември

"Изключително висока е пожаропасността. Това е екстрамален индекс в източната половина на страната и крайните северозападни райони. Заради по-лабилната система в Западна България индексът намалява", каза Стоев.

Синоптикът призова жителите на източната половина на страната да бъдат изключително внимателни по отношение на пожарите. По думите му те трябва да са внимателни особено при работата с огън на открито. ОЩЕ: Седмична прогноза за времето за 31 август - 6 септември 2026 г.