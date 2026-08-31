Кабинетът "Радев":

Крум Зарков за кандидата за вицепрезидент на Йотова: Доверяваме се на нейния политически опит

31 август 2026, 8:02 часа 444 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Крум Зарков за кандидата за вицепрезидент на Йотова: Доверяваме се на нейния политически опит

"Илияна Йотова е достоен държавен глава. Тя изпълни със съдържание една институция, която е вицепрезидентът", каза лидерът на БСП Крум Зарков в сутрешния блок на БНТ след като вчера Столетницата обяви подкрепата си за нейната кандидатура за президентските избори. Той уточни, че след това решение БСП се е свързала с екипа на Илияна Йотова, а по отношение на кандидата за вицепрезидент, се доверяват на нейния политически опит и решения.

"Тя самата е обявила ясен и много точен график, на който ще стане ясна фигурата на вицепрезидента и състава и ръководството на инициативния комитет", каза Зарков.

Той  добави, че БСП и Илияна Йотова имат дълбока история и се познават добре. В тази връзка вярват, че фигурата на вицепрезидента ще отговаря на всички критерии.

Той обаче заяви, че не е негова работа да обяви такова име и не би го направил.

Управленската програма и съдебната реформа

Според него в следващите месеци акцентът ще бъде в подновяването на ВСС.

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По думите му обаче има и сериозна заявка за промени в Закона за дъсебната власт, които съвсем не са маловажни. 

"Хубаво е казаното в голяма степен, да видим как ще бъде изпълнено, защото независимо дали е "Прогресивна България" или друга -има обективни трудности. Първо - самото статукво в съдебната власт, което прозира и сред съответните номинации. Второ - самата парламентарна процедура. Изисква се мнозинство по-голямо от това, с което "Прогресивна България" разполага", коментира още Зарков.

Според него, ако се премине към конституционни промени, трябва да се изследват неуспехите от минали години и да не се повтарят. ОЩЕ: Управляващите обявиха съдебната реформа за водещ приоритет

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Илияна Йотова БСП съдебна реформа Крум Зарков президентски избори 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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