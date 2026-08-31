Йотова на фокус и каква политика ще води като президент: Сергей Станишев с анализ

"Прогресивна България" се сблъска с очакванията, които създаде сама. Хората очакват бързи резултати от правителството, като първият тест беше с бюджета за 2026 година. Има две страни - положителната е, че нещата бяха сложени нещата такива, каквито са. Отрицателното е, че се очакваше повече смелост в ограничаването на дефицита в бюджета. Това заяви пред bTV бившият премиер и бивш лидер на БСП Сергей Станишев. Още: Крум Зарков за кандидата за вицепрезидент на Йотова: Доверяваме се на нейния политически опит

Според него важният тест за правителството ще бъде Бюджет 2027. Кабинетът на Румен Радев трябва да създаде условия за икономически растеж и намаявале на дефицита, посочи Станишев.

"За да се купува търпението на хората, политиците започнаха да раздават непремерени подаръци", коментира той.

Президентски избори на хоризонта

Снимка: БГНЕС

Сергей Станишев заяви още, че Илияна Йотова ще направи добър избор за свой вицепрезидент. "Познавайки я достатъчно добре, президентът ще направи добър избор за вицепрезидент и на ниво, както тя самата", добави бившият премиер.

Според него Андрей Гюров, ако е кандидат за президент, от месеци си прави кампания за президентски избори.

"Десницата слугува на шаблони и клишета за ЕС, а не това е разбирането на левицата. Илияна Йотова ще заложи на политическите решения и на дипломацията. Йотова ще търси и вътрешни мостове в нашето общество, защото страдаме безумно много от конфронтацията за всички и за всичко без съдържателни дебати", коментира Станишев.

Той е доволен от факта, че президентът Илияна Йотова е представила визията си за България в ЕС на форума Green Transition през юни месец.

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