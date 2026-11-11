Български национал, пристигнал на "Герена" през лятото, е пред раздяла с Левски

Едно от последните летни попълнения е на път да напусне Левски. "Сините" бяха много активни през изминалия трансферен прозорец, като се подсилиха с девет нови футболисти. Докато повечето успяха да спечелят доверието на треньора Хулио Веласкес и вече са основни фигури в състава му, някои се оказаха ненужни. Тази им роля може да доведе до напускане през зимата. Такъв е и случаят с българския национал Петко Христов.

Казус за бъдещето на Петко Христов на "Герена"

Юношата на "сините" се завърна на "Герена" през лятото под наем. Той бе преотстъпен от италианския Специя до края на календарната година, но двата клуба са се разбрали, че може да продължат наема до лятото, ако Левски желае. Това изглежда малко вероятно, тъй като Христов не е изиграл нито една минута в Първа лига и не бе картотекиран за мачовете в евротурнирите. Единствената му изява със синята фланелка бе при победата с 2:0 над Спартак Плевен в Купата на България. Тогава той изигра пълни 90 минути.

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Ограниченото игрово време и очертаващата се ситуация подсказва, че той няма причина да остане на "Герена", след като наемът му изтече в края на годината. Все още не е ясно какво предстои за Христов. Той може да се завърне в Специя или да си търси нов клуб през зимния трансферен прозорец. Другите нови попълнения, които също могат да напуснат през януари, са Хевертон и Адриан Райчев.

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