От Вальо Топлото до днес: Граждани предупредиха общинарите, че идва "видов ден"

Обръщам се към всички тук, които присъстват. Запознайте се. Антикорупционният фонд е направил разследване – бордове на директори, схеми, схемите на холдинга на Чичко Тревичко. Хайде да ви видим колко сте куражлии. Сезирайте прокуратурата за този безумен грабеж в продължение на десетилетия. Никакви концесии. Концесиите са способ за отнемане на собствеността и поемане на управлението от банково-корпоративния капитал. Това се прави. Това казаха и призоваха граждани по време на изслушването на ръководството на „Топлофикация-София“ в Столичния общински съвет (СОС).

ОЩЕ: "Предпочитате да ви излъжем за сроковете?": Шефът на "Топлофикация" не даде крайна дата за пускане на парното

„Стегнете се и съберете дължимото, не от нас гражданите, съберете дължимото и от общински съветници, и от Чичко Тревичко. Единствено Вальо Топлото беше пратен в затвора и оттам нататък продължават същите схеми. Затова ние гражданите ви предупреждаваме, че сигурно ще дойде един ден - видов ден. Мислете особено вие, които трети, четвърти мандат стоите в този общински съвет“, казаха потърпевшите софиянци, които от месеци са без парно и топла вода.

Хората бяха категорични - никакви концесии. Нито на „Топлофикация“, никакво удължаване на концесията за Софийска вода. „Затова сте тука да мислите и да търсите решения“, казаха те.

ОЩЕ: 4 години в чакане на мотиви: Рекордното забавяне по делото срещу бившия шеф на "Топлофикация"