Загуба от над 1 милиард евро грози Манчестър Юнайтед, ако изпадне от Висшата лига

Манчестър Юнайтед се сблъсква с все по-задълбочаваща се спортна и финансова криза, след като се озова в зоната на изпадащите във Висшата лига. Катастрофалният старт на сезона поставя клуба пред сценарий, който досега се обсъждаше само хипотетично, но който става все по-тревожен с продължаването на негативните резултати. Тимът на Майкъл Карик е събрал едва 8 точки от първите си 10 мача в шампионата, като с една-единствена победа заема 18-о място и се намира на първата позиция в зоната на изпадащите. Изпадането на един от най-големите клубове в света в Чемпиъншип се превърна в истински повод за тревога.

Кошмарни загуби застрашават Манчестър Юнайтед при изпадане

Тук се включва британският вестник "The Sun", който предава информация за огромните финансови последствия, които изпадането би могло да предизвика. Всичко зависи от спонсорския договор на Юнайтед с германския гигант "Адидас" - споразумение, което дава право на компанията да прекрати договора предсрочно, в случай че отборът изпадне в по-ниска дивизия. Контрактът съдържа клауза, която дава на "Адидас" правото да го прекрати с предизвестие от един пълен сезон, ако Юнайтед изпадне от Висшата лига. Общата стойност на договора възлиза на 900 милиона британски лири, което се равнява на около 1,03 милиарда евро.

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През 2023 година Юнайтед удължи партньорството си с германската фирма с още 10 години, като договорът ще остане в сила до 2035 година. Прекратяването обаче не е единствената опасност. Дори и договорът да остане в сила, изпадането от лигата би намалило годишните плащания с 50% за всеки сезон, прекаран извън Висшата лига. Сумите биха спаднали от 90 милиона британски лири до едва 45 милиона на сезон.

Ман Юнайтед губи и при отсъствието си от Шампионска лига

Изпадането не е единствената финансова заплаха, която дебне в спонсорския договор. Договорът съдържа втора клауза, свързана с участието в Шампионска лига, която позволява на "Адидас" да намали гарантираните плащания с 10 милиона британски лири за всеки сезон, в който Юнайтед пропусне "турнира на богатите". Това условие вече се е отразило. Юнайтед не участва в Шампионска лига през сезон 2025/2026, което доведе до финансовото намаление, предвидено в споразумението. Част от потенциалните загуби вече са отчетени в счетоводните книги - цената на спадащите резултати и на един сезон извън елита на Европа.

На 18-то място в класирането с 8 точки от 10 мача, Юнайтед има една победа, пет равенства и четири загуби, като изостава с една точка от Ковънтри, който заема 17-то място. Последният мач завърши 4:4 срещу Астън Вила. Тимът ще възобнови участието си на 22 ноември срещу Ливърпул, като всичко сочи към назначаването на нов мениджър на мястото на Майкъл Карик.

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