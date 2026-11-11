Отменят частичното бедствено положение в три ямболски общини

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков отмени обявеното вчера с негова заповед частично бедствено положение за общините Ямбол, Тунджа и Стралджа. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областна администрация – Ямбол. Режимът беше въведен заради катастрофите на магистрала “Тракия” с 11 загинали и повече от 50 ранени. Частичното бедствено положение беше въведено от 7:30 часа на 10 ноември 2026 г., минути след постъпилия сигнал за тежки пътни инциденти в участък на магистралата в района на област Ямбол. Решението беше продиктувано от създадената ситуацията и значителните имуществени вреди вследствие на пътнотранспортни произшествия на магистрала “Тракия", бяха аргументите на областния управител във вчерашния ден. Още: Частично бедствено положение в три общини след трагедията на АМ “Тракия“

Премахване на последиците от катастрофите

Със заповедта бяха разпоредени мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от катастрофите, своевременно оповестяване на населението чрез националната система за ранно предупреждение и BG-ALERT, привеждане в готовност и осигуряване на необходимата техника и човешки ресурси.

Снимка BG Alert

На брифинг за журналисти тази сутрин при км 281 на магистралата областният управител на Ямбол обобщи извършените спасителни действия с участието на служители на полицията, огнеборци, екипи на спешната помощ, военнослужещи, доброволци от Българския Червен Кръст и др. Още: Сливенско село с 4 жертви от катастрофите на АМ “Тракия“

Линейките и полицията са дошли на място за минути

Автомобилите на спешната помощ са реагирали в рамките на десет минути от получаването на сигнала за инцидента, разказа той. Полицията също са били на място и те в рамките на няколко минути, и са започнали да помагат за евакуацията на пострадалите хора. Още: 8000 евро за семействата на загиналите на "Тракия": Държавата помага и с психологическа помощ (ВИДЕО) Беше направена организация на движението, за да може линейките да достигнат до пострадалите, посочи още областният управител. Противопожарни екипи със сили и техника от пет области са участвали в действията по спасяване и изваждане на пострадали от автомобили след двете верижни катастрофи на автомагистрала “Тракия“. Това каза на брифинга директорът на Регионалната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” в Ямбол комисар Иван Динев. Още: Управляващите не позволиха изслушване в парламента за катастрофата на "Тракия"