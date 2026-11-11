От САЩ '94 до Мондиал '66: Уникални футболни реликви ще бъдат показани в София

Част от най-ценните спомени от историята на българския футбол ще бъдат събрани на едно място в София. Автентични фланелки на национални герои, футболни обувки и предмети от паметни международни първенства ще бъдат представени в изложбата "Легендарните футболни екипи на България". Експозицията ще отвори врати на 17 ноември – точно 33 години след историческата победа на България с 2:1 над Франция на "Парк де Пренс".

Екипи от най-големите успехи на България

Сред най-интересните експонати са фланелките на Наско Сираков и Цанко Цветанов от Световното първенство в САЩ през 1994 година. Екипът на Сираков е от драматичния осминафинал срещу Мексико, спечелен след изпълнение на дузпи, а този на Цветанов е от победата над Германия, която изпрати България сред четирите най-добри отбора в света.

Посетителите ще могат да видят още фланелки на Христо Стоичков, Красимир Балъков, Трифон Иванов, Добромир Жечев, Христо Бонев и Павел Панов. Колекцията включва и екипа на Ивайло Йорданов от победата над Румъния на Евро 1996.

Бутонките на Балъков и сакът на Динко Дерменджиев

Изложбата няма да се ограничава единствено до футболни фланелки. Сред експонатите ще бъдат бутонките на Красимир Балъков от САЩ '94 и обувки на Димитър Бербатов от периода му в Манчестър Юнайтед. Особено любопитен предмет е спортният сак на Динко Дерменджиев, използван по време на Световното първенство в Англия през 1966 година.

Ще бъдат показани и билети, програми и други материали, проследяващи участията на България на големи футболни форуми от 1956 до 2004 година.

Кога и къде може да бъде разгледана изложбата?

Експозицията е организирана от Bulgarian Football Shirts и SkyCity Mall, който ще бъде неин домакин. Посетителите ще имат възможност да я разгледат от 17 до 22 ноември включително, като входът ще бъде свободен. Според създателя на Bulgarian Football Shirts Милен Николов основната цел на проекта е да съхрани футболната история на страната и да я направи достъпна за следващите поколения.