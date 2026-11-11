Войната в Иран:

От САЩ '94 до Мондиал '66: Уникални футболни реликви ще бъдат показани в София

11 ноември 2026, 13:37 часа 556 прочитания 0 коментара
Снимка: Легендарните футболни екипи на България
От САЩ '94 до Мондиал '66: Уникални футболни реликви ще бъдат показани в София

Част от най-ценните спомени от историята на българския футбол ще бъдат събрани на едно място в София. Автентични фланелки на национални герои, футболни обувки и предмети от паметни международни първенства ще бъдат представени в изложбата "Легендарните футболни екипи на България". Експозицията ще отвори врати на 17 ноември – точно 33 години след историческата победа на България с 2:1 над Франция на "Парк де Пренс".

Екипи от най-големите успехи на България

Сред най-интересните експонати са фланелките на Наско Сираков и Цанко Цветанов от Световното първенство в САЩ през 1994 година. Екипът на Сираков е от драматичния осминафинал срещу Мексико, спечелен след изпълнение на дузпи, а този на Цветанов е от победата над Германия, която изпрати България сред четирите най-добри отбора в света.

Посетителите ще могат да видят още фланелки на Христо Стоичков, Красимир Балъков, Трифон Иванов, Добромир Жечев, Христо Бонев и Павел Панов. Колекцията включва и екипа на Ивайло Йорданов от победата над Румъния на Евро 1996.

Легендарните футболни екипи на България

Бутонките на Балъков и сакът на Динко Дерменджиев

Изложбата няма да се ограничава единствено до футболни фланелки. Сред експонатите ще бъдат бутонките на Красимир Балъков от САЩ '94 и обувки на Димитър Бербатов от периода му в Манчестър Юнайтед. Особено любопитен предмет е спортният сак на Динко Дерменджиев, използван по време на Световното първенство в Англия през 1966 година.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Ще бъдат показани и билети, програми и други материали, проследяващи участията на България на големи футболни форуми от 1956 до 2004 година.

Легендарните футболни екипи на България

Кога и къде може да бъде разгледана изложбата?

Експозицията е организирана от Bulgarian Football Shirts и SkyCity Mall, който ще бъде неин домакин. Посетителите ще имат възможност да я разгледат от 17 до 22 ноември включително, като входът ще бъде свободен. Според създателя на Bulgarian Football Shirts Милен Николов основната цел на проекта е да съхрани футболната история на страната и да я направи достъпна за следващите поколения.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по футбол Легендарните футболни екипи на България
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес