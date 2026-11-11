Скоро: Родителите ще могат да спестяват до 1500 евро годишно от данъци

Парламентът одобри на първо четене по-високи данъчни облекчения за родители. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесени от Министерския съвет, получиха подкрепата на всички парламентарни групи.

Съгласно предложенията данъчната основа ще може да се намалява с 5000 евро за едно непълнолетно дете, с 10 000 евро за две деца и с 15 000 евро за три и повече деца. За дете с 50% и над 50% степен на увреждане е предвидено облекчение от 12 000 евро.

При действащата ставка на данъка върху доходите от 10% това означава годишна икономия до 500 евро за едно дете, 1000 евро за две и 1500 евро за три и повече деца. При дете с увреждане спестената сума може да достигне 1200 евро. Още: С Бюджет 2027 не обедняваме: Социалният министър го разби перо по перо с розови обещания

За да ползва облекчението, работникът ще трябва да подаде писмена декларация пред работодателя си, че отговаря на условията и че другият родител не използва същото облекчение авансово или чрез друг работодател.

Ново облекчение за здраве, образование и спорт

Законопроектът предвижда и въвеждането на ново данъчно облекчение за детско развитие. То ще позволява на родителите да намаляват годишната си данъчна основа с реално направени разходи за здравни, образователни и спортни дейности на непълнолетните си деца.

Максималният размер ще бъде 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две и 6000 евро за три и повече деца. При данъчна ставка от 10% това ще осигурява допълнителна годишна икономия съответно от 200, 400 и 600 евро. Още: 5000 евро по-малко данъци при дете, по-висок праг за регистрация по ДДС, акциз за мощни коли: Нови данъчни закони

Сред разходите, които ще могат да бъдат приспадани, са медицински прегледи, лечение, дентална помощ, рехабилитация и грижи за психичното здраве. Включени са също такси за детски ясли, допълнително обучение, частни уроци и спортни тренировки.

Облекчението ще обхваща и покупки на стоки, предназначени непосредствено за съответната здравна, образователна или спортна дейност.

Родителите ще трябва да представят документи, удостоверяващи вида на закупената стока или услуга, нейния доставчик и извършеното плащане.

С промените се предвижда и увеличение на глобите и имуществените санкции за нарушения на данъчното законодателство.