ВИДЕО: Тренировка на танк "Леопард"

Доставка на Leopard 2A4 от Полша вече е извършена в Украйна, като украинският министър на отбраната Олексий Резников лично засне кратко видеоклипче по този повод: "Извинете, накъде е Москва?": Украинският военен министър от първия танк Leopard 2, пристигнал в страната (ВИДЕО) Дали обаче някой от тези танкове е вече при Бахмут, тепърва ще се изяснява - засега не говорим за голям брой вече доставени на Украйна машини.

Междувременно, канадското министерство на отбраната публикува кратко видео как украински военни тренират да ползват "Леопард":

The Ministry of Defense of #Canada showed the process of training of the #Ukrainian military to operate the Leopard tank together with their #Polish colleagues. pic.twitter.com/M9OtH4LfPE