Кабинетът "Радев":

След разговор със Зеленски: Навроцки смени тона и заговори за общ враг

08 юли 2026, 13:12 часа 228 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След разговор със Зеленски: Навроцки смени тона и заговори за общ враг

Полският президент Карол Навроцки обяви, че въпреки различията в позициите между Полша и Украйна, диалогът между двете страни е важно да продължи, тъй като Варшава и Киев имат общ враг. Той заяви, че е разговарял с колегата си Володимир Зеленски по време на вечерята на лидерите преди срещата на върха на НАТО в Анкара. "Вчера, по време на вечеря, разговарях с много световни лидери. Сред тях, разбира се, беше и президентът Зеленски", каза той.

"Мисля, че е естествено съседните държави, които споделят общ враг в лицето на Русия, да поддържат диалог, независимо от определени двустранни напрежения", каза той. "Моята позиция по отношение на двустранното напрежение остава непроменена. Мисля, че Полша и цяла Европа не могат да толерират възхваляването на войниците от УПА (Украинската въстаническа армия - партизанска военна организация, съществувала между 1942 и началото на 50-те години, отговорна за избиването на 120 000 поляци - бел. ред.). Но това не изключва нашия диалог. Виждаме обща заплаха от Руската федерация. Украйна в момента е във война с Русия, а Полша е в конфликт с нея от векове", каза полският президент. Думите му днес цитират както "Европейска правда", така и полският onet.pl.

Това е първият разговор между Навроцки и Зеленски след като избухна скандалът с отнемането на полския държавен орден "Белият орел" от Зеленски в средата на юни.

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Украйна Полша Володимир Зеленски Карол Навроцки
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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