Румен Радев на срещата на НАТО: Ще подкрепяме финансово Украйна в рамките на възможностите ни

"Военните действия в Украйна и Близкия изток ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима отговорност и изисква системни действия", заяви министър-председателят Румен Радев, който участва в срещата на върха на НАТО в Анкара. Премиерът подчерта, че форумът се провежда в ключов момент на задълбочаваща се трансформация на Алианса, която отразява както необходимостта, така и амбицията на европейските страни членки да поемат по-голяма отговорност и да увеличат своя принос към общите отбранителни способности.

Радев отбеляза, че с укрепването на националния си отбранителен капацитет България се превръща във важен фактор на стабилност в Черноморския регион. „И във връзка с това страната ни съсредоточава своите усилия за изграждане на собствени отбранителни способности и за развитие на нашата отбранителна индустрия и наука“, посочи още премиерът.

Министър-председателят заяви, че за страната ни постигането на целта на НАТО за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана до 2035 г. означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, в свързаност, в дигитална устойчивост и киберсигурност.

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Радев подчерта и значението на провеждащия се тук Форум на отбранителните индустрии, като изтъкна възможността за преодоляване на фрагментацията в европейската отбранителна индустрия.

Румен Радев: Подкрепяме Украйна в рамките на възможностите ни

По темата за подкрепата на страната ни за Украйна премиерът съобщи, че България ще подкрепя финансово Киев "в рамките на нашите възможности, без това да влияе върху социалните разходи". Отчитал се и големият дефицит, "който ни завещаха предишните управления", стана ясно от думите му, цитирани от правителствения пресцентър.

Снимка: пресцентър на Министерски съвет

„Редица български правителства подкрепяха системно и всестранно Украйна с финансова, медицинска, хуманитарна и военна подкрепа. Но всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитието на нашата икономика и за осигуряване на средства в нашия бюджет“, каза Радев.

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Преди това правителството му спря изпращането на въоръжение за Киев от складовете на българската армия, макар продажбите на оръжия от български компании да не секват, включително през трети страни. Радев е голям противник на военната подкрепа за украинската армия, като настоява за мир, но досега никога не е призовавал руския диктатор Владимир Путин да спре агресивната война, която сам започна през февруари 2022 г. Българският премиер обяви също, че ще наложи вето на 21-вия пакет от санкции на ЕС срещу Русия във вида, в който те включват санкциониране на руския патриарх Кирил и съоснователя на "Лукойл" Вагит Алекперов: Защо Румен Радев не пуска санкции срещу оттеглилия се шеф на "Лукойл", държащ 3% от акциите с право на глас?

В Анкара премиерът коментира рисковете от ескалация на напрежение в засегнатите от конфликти региони и за пореден призова за дипломатически усилия за постигане на устойчив мир. Не каза обаче какъв мир иска той в Украйна - по руските условия, за предаване на останалата част от Донбас на Москва, или по украинските, за спиране на сраженията моментално по настоящите линии на фронта.

Радев посочи необходимостта съюзниците да останат единни и да осъзнават политическата си отговорност, предадоха още пресцентъра на Министерски съвет.