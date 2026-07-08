"Дракарис" по украински: 11 руски танкера и зона с 3 рафинерии - всичко гори (ВИДЕО)

Цели 11 руски танкера са станали жертва на далекобойни украински дронове тази нощ и рано сутринта. Информация за ударите има както от майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр", командващ Силите за работа с безпилотни системи на украинската армия, както и от губернатора на Ростовска област Юрий Слюсар - ОЩЕ: "Промишлен риболов": 8 руски танкера с бензин за Крим са ударени в Азовско море (ВИДЕО)

В публикация в профилите си в социалните мрежи, Мадяр потвърждава с видеокадри поредната порция ударени в Азовско море танкери, превозващи бензин и дизел за Крим - общо 9 тази нощ. Операцията пак е на 414-ти украински полк "Птиците на Мадяр". Освен това, Мадяр обобщава, че за 3 денонощия са ударени общо 21 руски кораба - 19 танкера от сенчестия флот, 1 товарен кораб и 1 ферибот в Керч. Украинският военен добавя, че в Крим са поразени 6 ел. подстанции.

В официалния си канал в Телеграм Слюсар информира, че "два танкера, пътуващи към Ростов-на-Дон, бяха повредени при атака с безпилотни летателни апарати в Таганрогския залив. Двама души получиха леки наранявания. Екипажът на един от корабите трябваше да бъде евакуиран. Танкерите бяха празни и нямаше разлив на нефт. Информация за последствията ще бъде уточнена".

Междувременно, в Татарстан, е нанесен удар по зона с 3 рафинерии в Нижнекамск ("Татнефт", ТАНЕКО и "Нижнекамскнефтехим") – местните власти съобщават в канала си в Телеграм, че с дронове са поразени няколко предприятия, без да уточняват кои. Украинският генщаб уточнява - уцелен е петролният комплекс "ТАИФ-НК", където има рафинерия и бензинов завод. Годишно рафинерията преработва над 7 млн. тона суров петрол, а като се вземат предвид всички видове производство (бензин, дизел, авиационно гориво), капацитетът на комплекса надхвърля 8 млн. тона суров петрол. Руското военно министерство казва, че тази нощ над руска територия са свалени 415 украински далекобойни дрона - ОЩЕ: Как да си правим бензин вкъщи: Точка настояща в плана за СВО на Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)