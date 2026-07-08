След критиките на Тръмп: Мелони закъсня за срещата на върха на НАТО (ВИДЕО)

Италианският премиер Джорджа Мелони пристигна последна за срещата на върха на НАТО снощи в Анкара, за да избегне евентуална напрегната конфронтация с Доналд Тръмп след месеци на напрежение помежду им и на нападки от страна на американския президент срещу нея, отбелязват италиански медии. Заради закъснението Мелони не е била посрещната от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, който е бил зает с домакинството на официалната вечеря, дадена снощи в турската столица за лидерите на страните от алианса.

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Мелони, с черен костюм и колие плътно по врата, се е появила последна за официалната вечеря и се е оказала настанена на една маса с Тръмп. Между двамата обаче са седели турският президент и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, така че конфронтация на вечерята между американския президент и италианската министър-председателка не е имало.

На същата маса са били настанени също президентът на Франция Еманюел Макрон, британският премиер в оставка Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц, към които в последно време Тръмп също не спести критики.

След вечерята, запитана от италиански журналисти за състоянието на отношенията със САЩ, Мелони е отговорила лаконично, че те "са сърдечни", което е навело журналистите по-скоро на мисълта, че разведряване не е имало по време на вечерята.

🇮🇹🇹🇷 Stunning Giorgia Meloni was the last leader to join the NATO summit dinner in Ankara



That's it — Trump is probably about to post photo. 😂 pic.twitter.com/rjLpk7hdSe — NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026

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Няколко часа преди Мелони да пристигне в Анкара, Тръмп коментира пред журналисти, че тя е добър човек и той я харесва, но тя не е подкрепила САЩ, когато те са имали нужда от нейната помощ в Иран. Тръмп допълни, че това никак не му е харесало.

President Trump admits his relationship with Italian PM Giorgia Meloni has "soured," slamming her at the NATO Summit for refusing to back the U.S. during the Iran conflict. pic.twitter.com/uNzrOcdYD4 — MEAWW News (@meawwcom) July 8, 2026

Мелони е придружавана в Анкара от външния министър на Италия Антонио Таяни и от министъра на отбраната Гуидо Крозето. Таяни има планирана среща с американския държавен секретар Марко Рубио в кулоарите на срещата на върха на алианса.

Официалната дискусионна сесия на лидерите от страните от НАТО започва днес преди обед, а после всеки от тях ще направи изявления пред медиите.