Kaufland организира отново безплатно детско шоу в 12 града през лятото

„Весела ваканция в Kaufland“ се завръща с нова програма, игри и уроци за балансираното хранене

За второ поредно лято Kaufland България ще превърне паркингите на свои хипермаркети в сцена на пъстър, забавен и образователен детски празник на колела. От 14 юли до 18 август пътуващото детско шоу „Весела ваканция в Kaufland“ ще гостува в 12 български града, за да покаже на децата чрез игри, музика и интерактивни занимания защо балансираното хранене, сезонните плодове и зеленчуци и добрият избор на храна са важни за тяхното здраве. Входът за всички събития е свободен, а програмата започва в 18:30 ч. и е подходяща за деца на възраст между 2 и 12 години.

Водещ на турнето е популярният телевизионен водещ и любимец на малчуганите Николай Дограмаджиев. Той ще предизвика любопитството на децата със забавни загадки и интерактивни игри, посветени на разнообразното хранене. По достъпен и увлекателен начин малките участници ще научат повече за ползите от сезонните български плодове и зеленчуци, както и защо изборът на качествена храна е важен както за тяхното здраве, така и за опазването на природата.

Първата спирка на „Весела ваканция в Kaufland“ ще бъде на 14 юли на паркинга на столичния хипермаркет в кв. „Младост“ 3. След това турнето ще продължи в Перник (15 юли), Хасково (21 юли), Кърджали (22 юли), Ямбол (23 юли), Добрич (28 юли), Шумен (29 юли), Велико Търново (30 юли), Силистра (10 август), Русе (11 август), Плевен (12 август) и ще завърши в Благоевград на 18 август.

„Весела ваканция в Kaufland“ е част от дългосрочния ангажимент на компанията да насърчава здравословния начин на живот и изграждането на полезни хранителни навици още от най-ранна възраст чрез забавни и образователни инициативи.