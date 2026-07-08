Не й дават път за ЕС: Осем държави не са доволни от Сърбия

След като по информация на Euronews и хърватската медия "Индекс" Европейската комисия се опита да даде тласък на пътя на Сърбия към членство и предложи откриването на Клъстер 3 - днес се оказва, че не е постигнат консенсус, предава от своя страна кореспондент на Радио и телевизия на Сърбия. Това се е случило по време на дебата за Сърбия на ниво посланици на държавите членки на ЕС, като осем държави все още не приемат, че Белград е постигнал напредък в ключови области на върховенството на закона.

Ирландия, като председател, ще реши кога и дали ще има нови дебати.

Ресорният министър Неманя Старович заяви по-рано днес пред сръбското радио и телевизия, че Сърбия е изпълнила всички технически условия за отваряне на Клъстер 3, но че окончателното решение зависи единствено от политическата воля на държавите членки.

На този фон сръбският президент Александър Вучич демонстрира приятелски както с Русия, така и с Китай.

Осем държави са против: Най-категорична е Нидерландия

Нидерландия обаче ще продължи да се противопоставя на откриването на нови възможности за Сърбия по сегашния ѝ път, а дипломати от две други държави членки на ЕС заявиха, че е малко вероятно инициативата за откриване на нов клъстер скоро да се измести от застоя си, пише хърватската "Индекс".

Един от тях каза, че напредъкът в кандидатурата на страната, която поддържа тесни отношения с Русия, би изпратил грешно послание, докато Украйна и Молдова все още не са отворили всички свои официални преговорни клъстери.

Един дипломат, критикуващ плана, заяви, че идеята за разширяване като „геополитически инструмент“ за сдържане на Сърбия работи само „докато тя действително не влезне, а след това се превръща в главоболие с геополитически размери“. ОЩЕ: След концерт на DARA: Вучич обяви конкурс за дупка по сръбските магистрали, били по-добри от ЕС