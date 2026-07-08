Васил Божков съди САЩ за санкциите по "Магнитски": В делото изплуват имена на политици

Васил Божков води интензивна битка във федералния съд във Вашингтон, Окръг Колумбия, срещу финансовото министерство на САЩ за сваляне на санкциите за корупция по глобалния закон "Магнитски". Делото е заведено през октомври 2025 г. и по него има постоянно движение, става ясно от базата данни за проследяване и търсене на дела в американските съдилища Pacer Monitor. Делото се води "Божков срещу Смит" - става въпрос за директора на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ Брадли Смит. Именно тя наложи санкциите преди пет години.

Санкциите срещу Божков

През юни 2021 г. Щатите санкционираха по "Магнитски" бизнесмена Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков - бивш заместник-директор на Държавната агенция за технически операции (ДАТО) и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Санкционирани бяха и дружествата, притежавани или контролирани от тези лица.

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Твърдението на САЩ, заради което на Божков се налагат санкции, е, че той "неколкократно е подкупвал държавни служители". "Тези служители включват един настоящ политически лидер (към 2021 г. - бел. ред.), както и бившия председател на вече закритата Държавна комисия по хазарта (ДКХ). По-рано тази година (2021) Божков също е планирал да осигури парична сума за бивше българско длъжностно лице и за български политик, с цел Божков да бъде подпомогнат да създаде канал, през който руски политически лидери да оказват влияние върху български правителствени служители", пише в официалното съобщение на OFAC.

Американската администрация посочваше, че според разследването на българската прокуратура Божков плащал по 10 000 лева на ден на тогавашния председател на ДКХ Мария Филипова за отнемане на лицензи на конкурентни дружества. Самата Филипова свидетелства за това пред съда.

По време на санкционирането Васил Божков вече беше в Дубай. Самият той твърдеше по това време, че е платил над 60 милиона лева подкупи, след като е бил изнудван от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и бившия финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов (също санкциониран по "Магнитски"). Божков твърдеше, че е платил, за да може хазарният му бизнес да работи без проблеми. Той казваше, че предавал на Горанов различни суми пари за периода от началото на 2015 г. до края на 2019 г. Разследването по твърденията му обаче беше ⁠окончателно прекратено от Софийската градска прокуратура в края на 2023 г. Официалният мотив бе липса на категорични и годни доказателства за извършено престъпление.

Снимка: БГНЕС

Така нареченото хазартно дело срещу Божков е основният съдебен процес, в който той е подсъдим като лидер на организирана престъпна група за изнудване, длъжностни и корупционни престъпления. Прокуратурата твърди, че чрез подкупи и натиск над Държавната комисия по хазарта (ДКХ) бизнесът на Божков е спестил близо 600 милиона лева от такси за държавния бюджет. Божков е сочен за ръководител на група от общо 9 души, включваща бивши служители и председатели на ДКХ. Схемата е позволявала лотарийните игри на бизнесмена да бъдат таксувани по по-ниска ставка, с което се пестят стотици милиони за хазната, посочва се в обвинението.

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Към момента Васил Божков е на свобода, като мярката му за неотклонение беше изменена от „домашен арест“ в парична гаранция в размер на 130 000 лева през май 2024 г.

Движението по делото на Божков срещу санкциите в САЩ

Делото на Божков, представляван от адвокат Ерих Ферари, е започнало през есента на миналата година във федералния съд на Окръг Колумбия (столицата Вашингтон). Тогава бизнесменът е подал иск срещу всички ответници и е платил такса за входирането му на стойност 405 долара. Впоследствие делото отива при съдия Пол Фридман.

По-нататък се вижда, че има призовка, издадена по електронен път, по отношение на Брадли Смит от OFAC. Той предоставя сведения, а през януари тази година е внесена от Васил Божков изменена жалба срещу всички ответници. По-късно съдът издава разпореждане ответниците да предадат на адвоката на ищеца некласифицираната версия на административното досие не по-късно от 2 април 2026 г. Освен това се разпорежда страните да подадат съвместен доклад за състоянието на делото не по-късно от 9 април, в който да предложат график за представяне на писмени становища.

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През април съдията прави промяна на крайните срокове - размяната на книжа следва да приключи до края на август 2026 г.

На 11 май адвокатът на Божков е внесъл искане за налагане на възбрана срещу всички ответници. А през юни от OFAC са входирали искане за отхвърляне на иска на Божков, т.е. делото да бъде отхвърлено и санкциите да останат в сила. Ако не, е поискана алтернатива - постановяване на съдебно решение по съкратена процедура. Това е последната известна стъпка в процеса.

Снимка: БГНЕС

Какво стои зад всичко това? Разследващата медия BIRD.bg е достигнала до информацията в конкретните документи. Според изданието Божков твърди, че следва да се направи разграничение между „подкуп“ и „изнудване“, както и че при наличие на изнудване той не следва да търпи санкции по "Магнитски". OFAC приема тезата на Божков и многократно споменава "изнудване от политически лидер", твърди BIRD.bg. Но въпреки това службата казва, че ако Божков е искал да избегне санкциите, не е трябвало да се поддава на исканията на политически лица. По-конкретно, цитирани са Бойко Борисов и Владислав Горанов.

Медията добавя още, че OFAC е провела задълбочен „разпит“ на Божков със стотици въпроси в няколко кръга. Проведена е дори и лична среща между OFAC и адвоката на Божков. Лична среща с бизнесмена не се състои. Твърди се още, че Божков е предоставил доказателства за недължимост на каквито и да било данъци, както и че възразява срещу достоверността на свидетелските показания на братята Боян и Цветомир Найденови.

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По-рано швейцарският адвокат на Божков потвърди пред bTV, че на САЩ са били предадени аудио- и видеозаписи, без да се дават допълнителни подробности.

Още нещо важно, което BIRD.bg цитира - OFAC счита, че искът на Божков е процесуално недопустим, посочвайки, че санкциите се отнасят до външната политика и националната сигурност, заради което съдилищата рядко влизат в противоречие с изпълнителната власт. OFAC посочва също, че ако все пак съдът реши да гледа делото по същество, изпълнителната власт ще предостави пълните данни и доказателства, довели до решението за налагане на санкции по "Магнитски".

През 2022 г. и друг санкциониран по "Магнитски" - Делян Пеевски - започна дело в САЩ срещу наказателните мерки: BIRD: Адвокатът, защитаващ Пеевски по "Магнитски" в САЩ, смени кантората.