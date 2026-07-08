Как да си правим бензин вкъщи: Точка настояща в плана за СВО на Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Как да си правим бензин вкъщи – изведнъж търсенето на отговора на този въпрос в "Яндекс" (Yandex), руският еквивалент на Google, е скочило драстично. Точно тези данни са изключително показателни за положението в Русия и колко тежко почва да се отразяват украинските далекобойни удари, които съсипват руската петролна индустрия в огромен мащаб. Най-новият тежък удар е затварянето на рафинерията в Омск, която е най-голямата в Руската федерация и се намира на около 2700 километра от границата на Русия с Украйна. Тя беше поразена от украински далекобойни дронове – още едно доказателство колко много се промени вече войната в петата си година, след като Киев има възможности да нанася удари, за които през 2022 година беше абсурд да се мисли. Неслучайно украинският външен министър Андрий Сибиха каза при старта на срещата на върха на НАТО в Анкара, че Украйна вече не зависи от позволението на който и да е съюзник, за да планира и реализира – ОЩЕ: След украинска атака: Най-големият производител на бензин в Русия спря работа

Russians have started actively searching the internet for how to brew gasoline at home. Amidst this, videos of underground fuel production are going viral across the Russian segment of the web. pic.twitter.com/LWRKJu9Woc — WarTranslated (@wartranslated) July 7, 2026

На фона на неспирните украински удари, Z-каналът Анастасия Кашеварова призова да бъде създадено единно управление и щаб на руската противовъздушна отбрана, за да има адекватна защита. Има разминавания между руската армия и "Росгвардия" при изпълнението на ПВО задачите, настоя Z-каналът. Има и други критики, от други Z-канали – най-вече, че няма достатъчно хора и достатъчно компетентни в ПВО тематиката – ОЩЕ: "Промишлен риболов": 8 руски танкера с бензин за Крим са ударени в Азовско море (ВИДЕО)

По отношение на съюзническото влияние върху Киев отдавна е видимо колко струва то, поне що се отнася до САЩ и Доналд Тръмп. За 24 часа той щеше да спре войната в Украйна – така обещаваше в предизборната си кампания, но вместо това вече над 4 месеца не може да излезе от собствената си война с Иран и отдавна по темата за Украйна и Русия кара на лозунги. Единият от тях е в стил „колко е ужасна войната“ и как трябва да спре – Тръмп вече отказвал да гледа снимки от бойното поле, не помагало, било касапница. Но досега той така и не е показал, че действа по ясен план за спиране на войната – втората година от втория му мандат напредва без никакви резултати:

❌ “Don’t send them to me.” Trump asked not to be bothered with battlefield images



“I’ve seen the battlefields. They send me pictures. I actually want to say, ‘Don’t send them to me.’ … I’ve never seen anything like it. It’s carnage. And it should stop,” the US president said… pic.twitter.com/RCexVVRczR — NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026

Междувременно, след вътрешнополитически скандал в Полша бяха извадени официални данни каква военна помощ е предоставила страната на Украйна от началото на пълномащабната войната там. Всичко тръгна от твърдение на Кшищоф Босак, съпредседател на крайнодясната партия "Конфедерация", че Полша тайно е давала на Украйна ракети-прехващачи PAC-3 за ПВО системите Patriot. Тези прехващачи са най-модерните – те директно уцелват атакуващата вражеска ракета, за разлика от PAC-2, която се взривява в близост до съответната вражеска ракета и се разчита отломките от прехващача да спрат другата ракета. Политическият натиск към полската власт се завъртя около това дали не се оголва полската отбрана за сметка на украинската. Съответно, властта в Полша публикува пълен списък на военната помощ и увери, че това решение е взето не едностранно, а в синхрон с НАТО и с уверения, че в случай на нужда Полша ще получи "10 пъти повече ракети и системи от този тип в първите 24 часа" – ВИЖТЕ СПИСЪК!

"Зад полския случай стои по-широк избор: едни и същи прехващачи могат да пазят източния фланг на НАТО или небето над Киев, но не и двете едновременно, докато заводите не догонят разхода. Дарението на Полша, координирано, определено като "маргинално" и подсигурено с обещание за бърз резерв – е един възел в тази верига, не изключение. То показва как дори държавите на първа линия биват включвани в общото усилие да се запуши украинската балистична дупка, и същевременно колко политически скъпо излиза това у дома", коментира изданието Frontline Monitor.

🇵🇱🚨 For the first time since the start of the war, Poland has disclosed how much it has actually given to Ukraine



The total: nearly €4 billion since the start of the invasion.



The figures were revealed because the opposition accused the government of secretly transferring… pic.twitter.com/yoan3dOcj8 — NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026

Всичко това идва на фона на сериозно обтягане на отношенията между Полша и Украйна – но на първия ден от срещата на върха на НАТО в Анкара украинският президент Володимир Зеленски застана за общата снимка на лидерите до полския си колега Карол Навроцки и до унгарския премиер Петер Мадяр. Зеленски сподели снимката в профилите си в социалните мрежи:

📸 Ukraine's president stands next to Magyar and Nawrocki. Trump is between Merz and Erdoğan. Macron is wearing sunglasses



Volodymyr Zelensky has shared the official group photo of the leaders at the NATO summit in Ankara. https://t.co/FKBTYKKsuw pic.twitter.com/Og9LQxh5Jp — NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 57 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 7 юли е имало 271 бойни сблъсъка спрямо 255 на 6 юли. Руснаците са хвърлили 272 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 5 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3065 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 50 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 063 FPV дрона, което е с около 500 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Цели 51 руски пехотни атаки са били спрени в Пехотното направление съгласно официалната украинска информация. Още 18 е имало в направлението от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск. Още 2 руски пехотни атаки са извършени в направлението от Часов Яр към Константиновка, това е Краматорското направление. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са организирани 24 руски пехотни атаки, но в Ореховското направление, най-западната част на Запорожка област, не е имало нито една руска пехотна атака. 27 руски пехотни атаки обаче са извършени в Славянското направление, още 17 е имало в съседното от север Лиманско направление, а в Южнослобожанското направление са станали 12 руски пехотни атаки (при Вовчанск и южно от града). Ожесточените боеве продължават – това можем да прочетем в дневния обзор на Z-канала "Рибар" за Лиманското и Купянското направление, без хвалби за руски успехи. И оплакване, че при Покровск е имало украинска контраатака до Кучеров Яр, а боеве текат както в района на Родинско, така и при Гришино, т.е. северното и западното предградие на Покровск.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец обръща внимание на Приднестровското направление. То е най-стабилното от украинска гледна точка. Боевете в момента най-вече са удари с дронове и артилерия, няма мащабни щурмови операции, казва той. Руснаците обаче много активно изстрелват дронове. Машовец поглежда към това направление заради хипотезата, че от там могат да дойдат руски подкрепления за Ореховското направление или Гуляйполе – обаче какво ще стане при нов украински десант на източния бряг на Днепър, както беше при село Кринки, пита риторично той. В Кринки на руснаците им трябваха 9 месеца и 2 дивизии войници, за да принудят няколко пехотни групи от 2 украински бригади да отстъпят, напомня Машовец. Затова той не очаква големи подкрепления от Приднестровското направление да бъдат пратени в помощ на руски части в други направления.

ОЩЕ: 1000 дрона дневно по Москва и Путин ще схване: Числата на разпада на Русия и Z-псувните с тях (ОБЗОР - ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 5 балистични ракети "Искандер-М"/С-400 и 169 далекобойни дрона по цели в Украйна. Свалени са 139 от дроновете и нито една ракета – удари с ракетите и общо 20 дрона са нанесени на 11 места в Украйна, падане на отломки от дронове е имало на други 7, съобщават в своята сводка украинските ВВС. Руски удари е имало пак в Киев – дотук украинската спешна служба съобщава за потвърдено загинала жена и още двама ранени. А в Русия, в Татарстан, е нанесен удар по рафинерии в Нижнекамск ("Татнефт", ТАНЕКО и "Нижнекамскнефтехим") – местните власти съобщават в канала си в Телеграм, че с дронове са поразени няколко предприятия, без да уточняват кои. Руското военно министерство казва, че тази нощ над руска територия са свалени 415 украински далекобойни дрона. А подстъпите към Крим и всички сухопътни мостове откъм континента са зона на разрушение за руската логистика – ОЩЕ: Украйна подпали руски газопровод за Турция и руско военно летище (ВИДЕО)