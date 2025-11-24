Младите лекари отново на протест след кашата с парите за здраве

Младите лекари - специализанти излизат на нов протест, недоволни от промените в бюджета, с които трябваше да се удовлетворят техните искания за по-добри условия на труд и по-достойно заплащане.

В новата план-сметка за държавните пари има предвидени 5,571 млрд. евро, от които 260 млн. евро бяха оповестени като пари за повишаване на техните възнаграждения.

Протест срещу многото неясноти

Още на първо четене на бюджета на Здравната каса стана ясно, че по отношение на предложените промени има много неясноти и неточности - например не стана ясно как ще се повишават заплатите в здравеопазването - и на специализантите, и на останалите групи от болничния персонал като акушерки и медицински сестри например, предаде Нова тв.

Съсловни организации излязоха с редица упреци срещу готвените текстове. Основните пропуски са в липсата на ясни дефиниции кои специалисти ще получат повече пари, колко точно ще бъдат тези средства, кой и при какви условия трябва да ги решава, както и беше отбелязан проблемът, че всички промени нямат достатъчно ясен задължителен характер и болниците лесно биха могли да ги заобиколят или избегнат.

В съсловието има очаквания тези неясноти да бъдат изчистени между първо и второ четене.

Източник: БГНЕС

"Протестът е за всички ни"

Призив за подкрепа на нейните колеги отправи д-р Таня Андреева, бивш народен представител от "Да, България", педиатър и ревматолог и един от основните обществени активисти, работещи за каузата за прозрачно и ефективно изграждане на Национална детска болница.

"Днес е поредният протест на младите лекари. Какво искат?

- Нормални условия за кариерно развитие - да им се даде възможност да са по-добри лекари на всички НАС.

- Адекватни заплати - че да не работят на 2-3 места за да се издържат и да имат достатъчно време и енергия да обърнат внимание на всеки пациент. А пациент може да е всеки от НАС.

- Искат да имат стимул да останат в България - за да лекуват НАС", написа д-р Андреева във Фейсбук.

Източник: Facebook/Таня Андреева

Тя допълни, че този протест не е просто на младите лекари, "той е за по-добра и справедлива здравна система, а това касае всички ни".