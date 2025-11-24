Ти нямаш козове, нямаш карти: Жокерът на Зеленски пред Тръмп и Путин

Мирният план в 28 точки за Украйна, който мирише здраво на кремълски сценарий, се превърна в основна тема на всички големи медии в последната половин седмица. Всеки ден се случва нещо, което променя ситуацията – усещането е, че доста. Когато обаче намериш малко време да погледнеш отстрани, всъщност се оказва, че не толкова. Same old shit – да използвам езика на рижия "миротворец" (тези, които не знаят английски език – има вече куп приложения за превод).

Какво се разбра за плана? Не бил баш план, а проект, букет, основа, рамка. Но народната мъдрост в България отдавна е посочила, че както подхванеш в началото една работа, така ще я свършиш. Каквато е основата, такава ще е и къщата. За къщата на мира в Украйна Тръмп още в началото на годината излая на Зеленски, че "няма карти". Вдигна скандал и заплаши нападнатата страна, жертвата

Сега опита същото отново – не на толкова висок градус, но достатъчно видимо. Защото от прословутите 28 точки единственото, което е в ущърб на Русия, е идеята тя да плаща аренда за Донбас. Ироничното е, че смятам, че точно заради това Владимир Путин няма да подпише плана като мирно споразумение дори нищо друго да не се промени, а заявката е да има сериозни промени и те вече текат. Путин още е със замъглен мозък, че Украйна му се полага по някакво божествено право и ще я получи. Всичко друго в първоначалния план, особено намаляването на украинската армия и идеята официално Украйна да признае, че е ограбена от Русия и да го приеме, е скандално и в полза на Кремъл. Да, Украйна е ограбена – защото Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област са украински земи. Крим – също. Има си международен договор дори, който го утвърждава, Меморандум от Будапеща се нарича. Другото са лаладжийства на разни хора, които обичат да си чуват гласовете или им се плаща да не признават факти

И ако някак някой с една мозъчна клетка може да се съгласи на 28-те "идеи", то нека погледнем тази за гаранциите за сигурност. Гаранциите, че тези 28 идеи няма да останат само на хартия и че Путин ще спре да напада Украйна, няма да нападне и Европа. Какви са гаранциите – президентът на САЩ решава. Може да бъде реакция с военна сила срещу Русия, но може и да не е. Русия трябва да осъществи "продължителна офанзива", разбирай сухопътна - хубаво, ами ако побомбардира тук-там, това какво ще е? Нищо – какво толкоз, някой жилищен блок с все хората вътре по-малко. Всъщност в първото предложение беше изрично заявено, че гаранциите за сигурност за Украйна отпадат, ако тя стреля по Москва. Само че такъв текст за Русия и Киев няма! И санкциите ще махнем, нали няма руски войници отвъд бъдещата демитализирана зона. Президентът на САЩ ще решава има ли нова руска агресия, а не законодателната власт там – Конгресът. Не дори международна организация – хайде, ако не е НАТО, то поне ООН. Колективен орган, не един човек. Глупости и то точно такива, заради които в Украйна сега се разиграват трагични събития. Украйна стигна дотук, защото поиска да не може един да решава съдбата ѝ! Украйна искаше и иска да решава мнозинството, чрез прозрачни избори, чрез опазване на обществения интерес – много лесно се забравя

Покрай тоновете видени материали и данни по темата ми попадна и интересна теза – че Тръмп нарочно извади този план (а не Русия), за да принуди Европа да поеме изцяло търсенето на решение за Украйна. Един вид, помага човекът, ей така – измислете нещо, иначе ще е това, което аз казвам/предлагам. То е скапано, но ми омръзна да се занимавам с вас, имам да се занимавам с Китай. Затова поне да опитам малко да се напечеля от цялата работа – с инвестиционен фонд, в който Русия вкарва арендата си за Донбас, Европа вкарва 100-тина милиарда долара или евро, че Украйна е на нейната граница, не на моята, и аз вземам 50% от този фонд, понеже съм пич и Нобеловата награда за мир всъщност си е моя. Напълно е възможно това да се е излюпило в главата на Тръмп. Проблемът за него обаче е, че ако американците не се занимават с Украйна, губят силата си да се занимават с каквото и да е по света, отвъд границите си. Защото изоставят ли Украйна, това ще бъде възприето като изоставяне на достойнството и честта. На правото да живееш свободно, без друг да ти диктува. На основата, заради която се раждат САЩ!

Зеленски може да няма достатъчно войници, достатъчно оръжия и достатъчно пари, за да победи Русия. А може и да успее да ги намери, за да превърне Украйна в бездънно блато за Путин – уж победа, но неразрешим проблем, който те завлича надолу безвъзвратно. Доста успешно украинският президент и страната му се справят с това почти 4 години, ще продължат да го правят. Даже една ракета, един дрон, един снаряд, един куршум да нямаха, пак щяха да се съпротивляват - а в историята все още никой не е успял да сложи милиционер до всеки "непокорен", за да го укроти завинаги. Ставало е за известно време само. Затова Зеленски има един коз, един жокер, една карта, която Тръмп никога няма да има – тази, че не парите са всичко на света. Сигурно са почти всичко, но почти. И винаги ще си остане така

Вече чувам как скачат милионите и милиарди "реалисти" и "очукани от живота мъдреци", как Руската империя гази, тя няма да бъде спряна от някаква си там Украйна. Много е голяма, много силна, много повече ресурси, хора има. Не стана за 3 дни, но ще стане все някога! Е, няма. Ако ставаше, досега поне една империя в човешката история щеше да е вечна. Римската империя щеше да се е справила с мизерните варвари. Османската щеше да е преглътнала импулса, разпален от Левски и Ботев. Британската още щеше да владее всички океани и морета. СССР щеше да мачка брутално "западния капитализъм". Нито една империя не е оцеляла. И ако ставаше така, че парите да изместват абсолютно всичко, тогава в учебниците и паметта ни нямаше да стоят на челно място примери като Левски и Ботев, а такива като Путин и Тръмп. Обаче не е така – защото въпреки всичко, ценностите и моралът излизат на първо място. Да бъдеш свободен да избираш - най-висшата ценност на човечеството! И да си носиш последствията, но сам да си избрал - най-неосъзнатото последствие. Ценностите и моралът излизат най-отгоре - не за 3 дни, за повече, понякога агонизиращо много повече. Но става - и ще стане!

Автор: Ивайло Ачев

Автор: Ивайло Ачев