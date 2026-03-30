Вижте колко тържествено посрещнаха Андрей Гюров в Украйна (ВИДЕО)

30 март 2026, 13:23 часа 408 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерски съвет
Вижте колко тържествено посрещнаха Андрей Гюров в Украйна (ВИДЕО)

Българският служебен министър-председател Андрей Гюров беше посрещнат тържествено в разтърсената от война Украйна, става ясно от кадри в социалните мрежи на платформата NOELREPORTS. Гюров пристигна в украинската столица Киев с пълна министерска делегация, включваща министрите на външните работи, отбраната, енергетиката, транспорта и образованието, пише още медията. По време на посещението официални лица се присъединяват към украинските представители в почитането на загиналите войници.

 

В Киев премиерът Андрей Гюров и министър-председателят на Украйна Юлия Свириденко положиха венци на Стената на паметта на загиналите защитници на Украйна, съобщиха от българското правителство и публикуваха снимки.

Снимка: Министерски съвет

Историята на една разрушена сграда

По-късно според съобщения на българския Министерски съвет премиерът Гюров посети жилищна сграда, разрушена от руски удари, извършени с дронове. Атаката е станала на 31.07.2025 г. При нея са загинали около 30 живущи, сред тях и 5 деца. Артем Рибченко, заместник-министър на гражданското и териториалното развитие разказа на премиера Гюров, че във въпросната вечер жителите са се скрили в бомбоубежището заради сигнал за въздушна тревога. След като тревогата е преминала са излезли от скривалището и сградата е била поразена.

Министърът на външните работи Надежда Нейнски също посети разрушения 9-етажен жилищен блок в Святошинския район, пострадал при военни действия. Българската страна изрази солидарност с украинския народ и съпричастност към семействата на пострадалите и загиналите, съобщиха от външно министерство. ОЩЕ: Гюров и ключови министри са в Украйна за среща със Зеленски

Снимка: МВнР

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
