Вместо лидер в изкуствения интелект, както искаше Путин, Русия е куц кон в надпреварата

Владимир Путин многократно е заявявал, че Русия трябва да се превърне в световен лидер в областта на изкуствения интелект. В действителност страната изостава сериозно. Докато САЩ и Китай се конкурират за доминация в моделите и приложенията на изкуствения интелект, а страните в Европа и Близкия изток инвестират ресурси в изграждането на компютърна инфраструктура, Русия е на опашката.

В рускоезичната версия на LM Arena, където потребителите оценяват модели на изкуствен интелект, най-добрият руски модел се нарежда на 25-то място, дори след по-старите версии на ChatGPT и Gemini на Google.

А според инструмента Global AI Vibrancy Tool на Станфордския университет, публикуван през ноември и измерващ ефективността на екосистемите с изкуствен интелект в различните страни, Русия се нарежда на 28-мо място от 36.

Изоставане от светлинни години - догонването вече е невъзможно

Западните санкции прекъснаха достъпа на Русия до критично оборудване, като компютърни чипове, и парализираха вътрешните ѝ производствени възможности. Руските компании сега разчитат на посредници в трети страни, за да си осигурят всичко необходимо, от високотехнологични чипове до обикновен абонамент за ChatGPT. Москва също така разчита силно на Китай, което допълнително задълбочава нейния икономически васалитет спрямо азиатската държава. Проблемът се изостря от изтичането на мозъци – от началото на войната в Украйна Русия губи най-добрите си специалисти.

Откъснати от международните пазари, руските компании за изкуствен интелект набраха едва около 30 милиона долара рисков капитал миналата година. За сравнение само OpenAI е набрала над 6 милиарда долара за 2024 г., пише The Wall Street Journal.

"Русия изостава с години в разработването на собствен изкуствен интелект", казва Юрий Подорожни, бивш ръководител в руска технологична компания. Той е прекарал години в разработване на руски аналози на Google Maps и Netflix, включително е работил върху инструментите за машинно обучение, които сега са в основата на бума на изкуствения интелект. Малко след избухването на войната през 2022 г. той се качва на самолет и бяга от Русия с бременната си съпруга.

Русия вече е загубила конкурентната битка и е невъзможно да навакса пропуснатото, казва Подорожни, който сега живее в Лондон и е директор във финтех стартъпа Finom.

Икономическата и геополитическа изолация на Русия пречат на компаниите да имат достъп до финансиране и да се разширяват отвъд относително малкия си вътрешен пазар.

"По-голямата част от нашите индустрии са на милиони светлинни години от изкуствения интелект", призна наскоро и главният изпълнителен директор на Сбербанк Херман Греф, който ръководи усилията на Русия в областта на изкуствения интелект.

Не само руските модели с изкуствен интелект изостават. На технологична конференция в Москва през ноември всички помним зрелищното фиаско на първия руски хуманоиден робот с изкуствен интелект, който се качи на сцената под звуците на саунтрака от филма "Роки", опита се да помаха с ръка и рухна. Лице в пода: Грандиозният провал на руския AI робот, който разсмя света

Край на достъпа до чуждестранни технологии и продукти

Още преди войната Русия разчиташе в голяма степен на чуждестранни технологии за разработване на микрочипове и имаше ограничени възможности за местно производство. Някои от водещите микрочипове, проектирани в Русия, бяха сглобявани от Taiwan Semiconductor Manufacturing. От началото на войната САЩ наложиха забрана за продажба на високотехнологични продукти, включително полупроводници, на Русия, като забраната се разпростира и върху определени чуждестранни стоки, произведени с американско оборудване, софтуер или дизайн.

Доминиращите държави в сегмента на високотехнологичните чипове - Южна Корея, Тайван, също и Япония, забраниха износа на такива стоки за Русия. Компанията TSMC спря износа на полупроводници за Русия.

Москва внезапно загуби възможността директно да закупува високопроизводителни графични процесори (GPU), необходими за обучение на модели с изкуствен интелект, включително най-новите чипове на Nvidia.

Анализ на WSJ на данните за търговията на ООН показва, че миналата година вносът на графични процесори (GPU) и други компютърни чипове в Русия, необходими за разработването на изкуствен интелект, е спаднал с 84% в сравнение с нивата отпреди войната.

И докато анализаторите твърдят, че чиповете могат да бъдат закупени чрез Китай или съседни страни от Централна Азия, Подорожни отбелязва, че "основният проблем е закупуването им в големи количества".

Санкциите също така лишиха Русия от достъп до материалите и компонентите, необходими за възстановяване на местното производство на такива стоки. Руските производители на чипове в момента се стремят да започнат да произвеждат 28nm чипове до 2030 г. докато американските производители в момента преминават вече към 2nm чипове.

Санкциите направиха развитието на изкуствения интелект в Русия силно зависимо от Китай. Според анализ на WSJ на търговските данни, през 2021 г. приблизително 22% от руските графични процесори и други съвременни компоненти са дошли от Китай и Хонконг. Миналата година делът им в руския внос се е увеличил до 92%. Също така, някои водещи руски модели са базирани на китайски модели с отворен код.

Безвъзвратна загуба на мозъци

И дори ако руските компании намерят заобиколни решения за внос на технологии или оборудване, страната губи друг важен ресурс: таланти.

Руски официални лица заявиха, че най-малко 100 000 ИТ специалисти са напуснали страната само през 2022 г. и не са се върнали. Министерството на труда прогнозира, че до 2030 г. Русия ще се сблъска с недостиг от над 400 000 ИТ специалисти. Някои анализатори смятат, че действителната цифра е много по-висока.

Анна Федосова, която е работила в руския технологичен сектор, е изчислила, че 70-80% от най-талантливите специалисти по изкуствен интелект в Русия са напуснали страната. Тя самата в момента живее в Прага, където е съосновател на стартъпа Copilotim. "В момента е много трудно да се наеме висококвалифициран инженер по изкуствен интелект в Русия. Това затруднява постигането на пробиви в областта на изкуствения интелект и със сигурност е голяма загуба за страната", казва тя пред The Wall Street Journal.