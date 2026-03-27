Вода за само 2 седмици: Русия бомбардира язовир в Донецка област (СНИМКА)

На 23 март руската армия бомбардира с две авиобомби и разруши язовира на река Северски Донец близо до Райгородок в Донецка област. Затова там остава само малко количество вода, според Игор Новак, генерален директор на компанията "Вода на Донбас". Поради сриването на водноелектрическата централа там от обстрел е невъзможно да се запълнят водохващанията на първия и втория етап на канала Северски Донец-Донбас, добави той.

"В момента остава вода само за две седмици. Поради това в градовете в Донецка област ще бъдат въведени графици за водоснабдяване. Също така призоваваме хората да използват водата рационално и пестеливо", каза Игор Новак, цитиран от украинската държавна медийна мрежа "Суспилно".

Украинската държавна служба за извънредни ситуации на Донецка област заяви, че поне разрушаването на язовира не представлява заплаха за цивилното население. Няма наводнения в населените места.

Сателитни снимки показват разрушенията.

"Суспилно Донбас" отбелязва, че през есента на 2022 г. руската армия вече взриви язовира на река Северски Донец близо до Райгородок. По това време руските части се оттегляха от Святогорск и Лиман след успешно настъпление на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Харковска област. В резултат на експлозията Райгородок беше частично наводнен. Язовирът беше ремонтиран през лятото на 2024 г., с пари от Международния комитет на Червения кръст.

