Война не се печели в отбрана: Генерал Сирски изнесе важни данни и коментира ситуацията в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Война не може да бъде спечелена, ако само се отбраняваш. Това заяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски в интервю за украинската телевизия ТСН. Той изтъкна, че Украйна непрекъснато развива своите военни способности – създадохме първи в света специален род войски за дронове, развиваме безпилотните си летателни апарати, имаме проекти за ракети и нови оръжия на фронта в това отношение. Сирски добави, че в момента се работи и по украинска ПВО система – амбицията е тя да е добра поне толкова, колкото американската доказана марка Patriot (Пейтриът).

През 2024 година Русия загуби повече войници, отколкото през 2023 година и 2022 година, категоричен беше Сирски. Той посочи конкретни числа – над 434 000 руски войници влизат в графата "необратими загуби", като 150 000 от тях са убити. Останалите са тежко ранени или изчезнали при изпълнение на бойна задача. Може да има грешки в нашата статистика, но те не са значителни т.е. не оказват особено влияние на общата картина, уточни Сирски. В пъти по-големи са руските загуби от нашите в Покровското направление, а там те хвърлят най-добрите си и подготвени военни части, заяви украинският генерал, визирайки най-трудния и горещ участък на фронта. "Противникът прави всичко възможно да превземе Покровск, ние правим всичко възможно да не го допуснем. Имаше "пророци", които казваха, че Покровск ще падне на 30 септември, 2024 година – после на 30-ти октомври", напомни Сирски.

Syrskiy: In 2024, Russians suffered more losses than in the previous two years of the war—over 434,000 personnel, including 150,000 killed. pic.twitter.com/sq6d0QGqA8 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 19, 2025

За украинската армия той изрично уточни, че прехвърляне на висококавалифициран персонал от украинските ВВС в украинската пехота е забранено. Украинският генерал специално посочи специалисти, обучени в поддръжка на самолети и хеликоптери. Сирски обаче призна, че мобилизацията в момента не задоволява нуждите на украинската армия – затова и хора, които иначе се занимават с логистика и обслужване на военни складове, отиват в механизираните бригади. Правим го с внимателна преценка, увери генералът:

Transferring highly skilled Air Force personnel to infantry is prohibited—they are irreplaceable, says General Syrskyi. The Commander-in-Chief added that the front line requires an increase in personnel for mechanized brigades, but mobilization isn’t meeting this need. pic.twitter.com/fyvXHush16 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 19, 2025

Освен това – нашите операции и удари по цели в руския тил значително влияят на възможностите на руската армия. За няколко месеца разходът на артилерийски боеприпаси от руска страна намаля почти наполовина, каза Сирски. Имаше дни в началото на войната, когато мащабът на руския артилерийски обстрел стигаше до 40 000 изстреляни снаряда – сега се движи около 5000. Украинският генщаб извади и статистика, според която през декември, 2024 година, руснаците са използвали оръжие с химически агенти 434 пъти, а общо от февруари, 2023 година, документираните случаи за това са 5389 – това е главният акцент в дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Специално става въпрос за гранати с химически агенти, забранени за употреба от Женевската конвенция от 1925 година.

Destroyed Russian equipment: 7 BTR-82, 1 BMP-1, and 2 BTR-80. pic.twitter.com/66jkdheayM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 19, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Няма особена промяна в интензивността на бойните действия в Украйна, украинският генщаб отчита малко намаление на броя бойни сблъсъци. На 19 януари са станали 189 бойни сблъсъка т.е. с 10 по-малко на дневна база. Доста сериозно увеличение има и при използваните от руснаците авиационни бомби – 59 спрямо 37 на 18 януари. 16 от бомбите са хвърлени в Курска област т.е. по цели на руска територия. Мащабът на руския артилерийски обстрел се запазва на дневна база – 5000 изстреляни от руснаците снаряда. Увеличава се броят на използваните от руската армия FPV дронове-камикадзе – над 2800 т.е. ръст с 400 на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление извън всякакви съмнения е Покровското – цели 89 руски пехотни атаки, отбити там за последните 24 часа. Боевете се водят в полукръг от юг на север в 21 села, има регистрани бойни сблъсъци в районите на Мирноград и на самия Покровск. Още 16 руски пехотни атаки са станали в Новопавловското направление, основно при Велика Новоселка и на северния ѝ фланг, в района на Константинопол. 19 са руските пехотни атаки в Торецкото направление, 17 – в Лиманското, където руснаците се мъчат да разширят малкото предмостие през река Жребец при Колодяз и атакуват все така в близост при Терно, както и при Макеевка. ISW прилага в дневния си обзор геолокализирани кадри на обстрели, на база на които прави заключение, че Терно е превзето, както и близката на северозапад Ивановка, откъдето руснаците опитват да стигнат до Колодяз. Украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, коментира, че ситуацията се влошава – не критично или мащабно, но има руски тактически успех. Още 13 руски пехотни атаки са станали в съседното от север Купянско направление – украинският генщаб призна, че има навлизане на руски войници при Строивка, северно от Тополи, на границата между Харковска и Белгородска област, както и 14 в Курска област.

В Торецк ISW отчита връщане на позиции от украинците в Щербиновка, югозападната част на града, но и руски напредък на територията на мина "Торецка".

Units from the 28th Mechanized Brigade striking at positions in which Russian assault groups were located with FPV drones and tank fire from close range. Toretsk direction. pic.twitter.com/c45IokomTq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 19, 2025

(КАРТА) Макар ситуацията при Велика Новоселка да се влошава, от север всъщност руснаците така и не могат да завършат още обкръжаването на града. "Офицер+" съобщава за опит за руска атака с общо три БТР-а при село Зеленовка, която е била спряна – бронираните машини са унищожени, руските войници в тях са избити, добавя каналът. Украинският военен Станислав Бунятов, командир на рота в батальона "Айдар", също пише за успеха при Зеленовка и хвали мотивацията на украинските войници там. Зеленовка е основна опорна точка в украинската отбрана по река Мокра Яла, на юг от Курахово и северно от Велика Новоселка. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" е умилителен в обзора си – Велика Новоселка ще падне, въпрос на време е, не е необходимо да се бърза.

В Курска област има руски напредък в източната част на Куриловка, южно от Суджа – на каква цена, има и геолокализирани видеокадри за доказателство (ВИДЕО, 18+ - скролира се по нишката от публикации в социалната мрежа "Х"). "Два майора" съобщава, че украинската армия съсредоточава сили в Мартиновка и в Суджа. Като цяло обаче няма някакви други особени промени на позиции – припомняме, че руското военно министерство вече се похвали с 63% върната под руски контрол територия от превзетата от украинците: Русия напредва в Донецка област, върна си половината изгубено в Курск, но масово го срина (ОБЗОР – ВИДЕО)

Servicemen of Ukraine's 95th Brigade destroying North Korean mercenary cannon fodder in the Kursk operational zone. pic.twitter.com/lbrEdEP1IH — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 19, 2025

(КАРТА) В Краматорското направление е ясно, че северната част на Часов Яр е под руски контрол (микрорайноните "Северен", "Новосеверен" и "Десети"), сериозните боеве са в огнеупорния завод в централната част, където украинците не отстъпват изцяло, както се зарадваха преди ден-два руски военнопропагандни телеграм канали. Говорителят на украинското командване "Луганск" подполковник Дмитро Запорожец коментира, че в огнеупорния завод са отблъснати руски пехотни атаки и украинската армия не е позволила на руснаците да превземат изцяло комплекса. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, обаче настоява, че заводът е под руски контрол, точно както и "Два майора".

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 141 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. 93 са свалени от ПВО и мобилни огневи групи, 47 са приземени с електронно заглушаване т.е. само 1 е преминал. Изстреляна е и една ракета "Искандер-М" по цел в Сумска област, обобщават украинските ВВС в сутрешната си сводка.

Ударената преди четири денонощия руска петролна база в град Лиски продължава да гори:

The oil depot in Liski, Voronezh region in Russia, has been burning for a fourth consecutive day after it got attacked by Ukrainian drones. pic.twitter.com/V3lRr8bBEv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 19, 2025