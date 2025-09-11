Война Русия-НАТО е на хоризонта: Данни, че Москва е действала умишлено срещу Полша. Каква е целта ѝ? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Момент на повишена ескалация между Русия и НАТО - това е резултатът от нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство в нощта на 9 срещу 10 септември. Според Алианса и европейски официални лица това е било умишлено нападение. Полският министър-председател Доналд Туск заяви вчера, че най-малко 19 дрона са нарушили полското въздушно пространство и че значителна част от тях са влезли в страната от Беларус. Полша свали някои от безпилотните апарати, което отбеляза първи случай, в който страна членка на НАТО действа по подобен начин срещу руски дронове: НАТО ще използва военна сила срещу руските дронове: България също е готова да реагира.

Poles continue to find fragments of Geran drones on their territory. So far, no photos of Shaheds themselves have been published. pic.twitter.com/GsIqTiGUSR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 10, 2025

Footage reportedly shows the moment a Russian drone was shot down over Poland during last night’s large-scale airspace violation. Polish and NATO aircraft were involved in the interception. pic.twitter.com/Y9bc9yGG5v — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 10, 2025

Въздушното нахлуване е продължило около седем часа, като е започнало в 23:30 местно време на 9 септември и е продължило до 06:30 на 10 септември. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през нощта в полското въздушно пространство са навлезли 24 руски дрона. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте добави, че НАТО е изпратила полски изтребители F-16, нидерландски изтребители F-35, италиански самолети за ранно предупреждение и контрол (AWACS) и самолети за дозареждане във въздуха на НАТО, за да пресече дроновете над Полша. Върховното командване на Обединените сили на НАТО в Европа (SHAPE) съобщи на 10 септември, че полските власти са поставили германските системи за противовъздушна отбрана Patriot в състояние на готовност в отговор на нахлуването, а Рюте потвърди, че Patriot са участвали в усилията за отблъскване. Швеция спешно ще изпрати допълнителни самолети и системи за противовъздушна отбрана в Полша след нахлуването на безпилотните машини. Нидерландия ще предостави системи Patriot, оборудване за противодействие на дронове и ще прати 300 войници: Рюте: Навлизането над Полша бе абсолютно безразсъдно. Ще защитим всеки сантиметър от НАТО.

Туск се позова на член 4 от Договора за НАТО - той гласи, че държава членка на отбранителния съюз може да свика среща за консултации по всеки въпрос, при който „териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на някоя от страните е застрашена“, и че другите държави членки се насърчават да реагират на ситуацията. Държавите от НАТО за последен път се позоваха на член 4 с началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г.: Полша активира чл. 4 от Северноатлантическия договор: Какво означава това?

Умишлено действие на Русия: трупат се индикации

Големият брой руски дронове, които са нарушили полското въздушно пространство, подсказва, че вероятно става дума за умишлено действие от страна на Русия. Мащабът е необичаен. Туск заяви, че предишните нахлувания на руски дронове са били причинени от „грешки“ (вероятно имайки предвид грешки на операторите), дезориентация на дроновете в резултат на електронно заглушаване или резултат от руски провокации в по-малък мащаб. Руското опозиционно издание "Верстка" съобщи на 10 септември, че дроните са навлизали в полското въздушно пространство шест пъти по време на пълномащабната инвазия, като първият случай е бил през ноември 2022 г. Общо най-малко седем дрона и една ракета са паднали на полска територия по време на войната. Нахлуването в Полша на най-малко 19 дрона, а дори вероятно и над 20, в една нощ е забележително и е приблизително три пъти повече от броя на дроновете и снарядите, паднали в страната през цялата война досега. Малко вероятно е такъв брой дронове да са навлезли в полското въздушно пространство случайно или в резултат на техническа грешка, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Полски военен представител заяви пред Reuters, че поне част от руските дронове в полското въздушно пространство са били дронове „Гербер“. Украинският експерт по електронна и радиовойна Серхий „Флаш“ Бескрестнов публикува на 10 септември снимка на един от свалените дронове и съобщи, че това е неразпознаваема версия на примамка "Гербер". Руският дрон от този тип е проектиран да имитира машини от типа "Шахед" и "Геран", за да претовари украинската противовъздушна отбрана.

Той също съобщи, че наскоро е документирал руски дронове от типа „Шахед“ с полски SIM карти. А полският журналист Марек Будзиш допълни, че в доклад, написан от неуточнени източници и публикуван на 2 юли, се посочва, че украинската армия е открила руски дронове с полски и литовски SIM карти. Тези карти могат да са признак за руски подготовки за тестване на коридори за удари в Полша и Литва.

Русия може да се е подготвяла за нахлуването на 9-10 септември в продължение на месеци, което допълнително показва, че действията не са били случайни или резултат от украинско електронно заглушаване: Зеленски призова Европа да създаде съвместен противовъздушен щит.

Руските власти отрекоха, че дроновете са дошли от Русия, и се опитаха да прехвърлят вината на Украйна. На 10 септември руското министерство на отбраната заяви, че Москва не е имала за цел да „унищожи“ нищо на полска територия по време на серията си нощни удари по Украйна и че максималният обхват на полета на дроновете, които руските сили са изстреляли, е бил 700 километра и следователно не е могъл да наруши полското въздушно пространство.

Само че полската медия RMF24 съобщи, че руски безпилотен самолет „Геран” е проникнал на почти 300 км в полското въздушно пространство и е бил открит в град Мнишков. Тези безпилотни самолети, често използвани като примамки в Украйна, сега често са въоръжени с малки бойни глави, носещи до 5 кг експлозиви.

A Russian “Geran” attack drone penetrated nearly 300 km into Polish airspace and was found in the town of Mniszków, RMF24 reports. These drones, often used as decoys in Ukraine, are now frequently armed with small warheads carrying up to 5kg of explosives. It's one of several… pic.twitter.com/4K2Km1yD2g — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 10, 2025

Един от дроновете пък се е разбил в база на териториалните отбранителни сили в Нове Място, южно от столицата Варшава. Той не е нанесъл щети.

Руското министерство на външните работи заяви, че твърденията на военното ведомство в Москва „разкриват“ полските „митове“, които според руското МВнР имали за цел да ескалират още повече войната в Украйна. Украинският канал "Генерал-полковник" обаче съобщи, че Русия може да е оборудвала дроновете с допълнителни резервоари за гориво, които биха могли да удължат обхвата им над 700 километра, както и че Русия може да е модифицирала тези дронове, за да се различават от онези, които използва срещу Украйна. Тази информация поставя под още едно съмнение твърдението на руското министерство на отбраната относно обхвата: "Нямахме намерение да атакуваме цели на полска територия": Русия се уплаши от НАТО.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също отговори на нахлуването на дроновете в Полша и заяви, че ЕС и НАТО всеки ден обвиняват Русия в провокации без доказателства.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov refused to comment on the Russian drone attacks on Polish territory, redirecting questions to the Defense Ministry. He claimed EU and NATO leaders accuse Russia of provocations “daily and without presenting any real evidence.” pic.twitter.com/K73jCjxfh0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 10, 2025

Беларуските власти се опитаха да отрекат всякаква връзка с навлизането на руските дронове въпреки доказателствата, че те са навлезли в полското въздушно пространство от посока Беларус.

Каква е целта на Русия? Тест за НАТО и стоп на оръжията за Украйна

Русия вероятно се опитва да прецени капацитета и реакциите на Полша и НАТО, с надеждата да приложи извлечените поуки в бъдещи конфликтни сценарии с Алианса, прави оценка ISW. Върховното командване на НАТО в Европа заяви, че това е първият случай, в който самолети на Алианса са се сблъскали с потенциални заплахи във въздушното пространство на НАТО. Русия вероятно се опитва да проучи отбранителния капацитет и времето за реакция на Полша и отбранителния съюз, като наблюдава структурата им за командване и контрол в действие. Москва също така е целяла да тества може би оперативната съвместимост на държавите членки на НАТО, които работят за неутрализиране на заплахи във въздушното пространство на Алианса.

Русия от години води хибридна война срещу Европа, включително случаи на електронна война и заглушаване на GPS, саботажни мисии, палежи и опити за убийства. Тя постепенно разширява тези усилия, а нарушаването на полското въздушно пространство на Полша сега е част от тази кампания. Целта е също така да се прецени нивото на вътрешна подкрепа в Полша и други държави членки на НАТО за колективната отбрана - особено в момент, когато подкрепата за Украйна е чувствителна тема във вътрешното информационно пространство на Полша.

Ето и пример - анализ на настроенията, проведен от ResFutura на база на онлайн коментари в Полша, показва кого обвиняват потребителите за нахлуването на дроновете: 38% посочват Украйна, 34% – Русия, 15% – полското правителство, 8% – медиите, 5% – НАТО/Запада.

Експертите от ISW продължават да оценяват, че Русия е ангажирана в многостранни усилия за подготовка за потенциална бъдеща война между срещу НАТО, включително чрез подготовка на обществото, милитаризация на младежта, изграждане на военна инфраструктура по западната си граница и разпространяване на наративи, които Русия може да опита да използва, за да оправдае бъдеща агресия срещу Алианса. Усилията за тестване на техническите възможности и политическата решителност на НАТО вероятно са част от тази многостранна кампания, а Москва явно става все по-смела по отношение на това какъв вид ескалация е готова да тества.

Русия вероятно се опитва да ограничи или възпрепятства западната военна помощ за Украйна чрез подобни действия. Reuters съобщи, че неназован висш военен източник е заявил, че поне пет от траекториите на полета на дроновете сочат следното - те са летели към летище Жешов-Ясионка в Югоизточна Полша, което е основният център на НАТО за доставка на оръжие за Украйна. Москва може да е имала за цел да удари летището, за да възпрепятства доставката на западната помощ за Киев.

Русия може също да се стреми да подкопае подкрепата на общественото мнение в Полша и Европа като цяло за продължаване на доставките на военна помощ за Украйна. Кремъл вероятно се опитва да използва официалните реакции на Русия и Беларус на нахлуването, за да ускори разпространението на нагласи в самата Полша, че това е украинска провокация. Перспективата пред Москва в случая е да повлияе на полските президентски избори през май 2025 г.

Руската пропаганда зове за бъдещи удари срещу Европа

Руските военни блогъри разпространиха различни версии, за да опровергаят западните репортажи за руското нарушение на полското въздушно пространство, много от които съвпадаха с официалните реакции на Русия и Беларус. Макар Z-каналите да предлагаха различни теории за нахлуването, те в голямата си част се обединиха около версията, че Русия не носи вина. Някои военни блогъри поискаха бъдещи руски удари с дронове срещу Полша, включително срещу летището Жешов-Ясионка, твърдейки, че те биха били оправдани поради водещата роля на Полша в производството на оръжия и доставката на помощ за Украйна.

Z-каналът "Неофициальный Безсонов" директно призова за руски удари срещу всички предприятия от отбранителната промишленост в Европа, които в бъдеще подпомагат украинските военни усилия. Други твърдяха, че руското нахлуване е било случайно, но че реакцията на НАТО е била слаба, така че Русия трябва умишлено да нанесе удари срещу Полша в бъдеще.

Междувременно западните партньори на Украйна продължават да обещават военна и финансова помощ на страната. Контактната група за отбрана на Украйна (формат "Рамщайн") проведе среща на 9 септември, по време на която няколко от съюзниците обявиха допълнителни пакети за Киев. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че Европейският съюз ще предостави 6 милиарда евро от лихвите от замразените руски активи за подкрепа на производството на украински дронове. Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас обяви на 9 септември, че ЕС има за цел да изпълни целта си да предостави два милиона снаряда на Украйна до октомври 2025 г., като заяви, че ЕС вече е постигнал 80% от тази цел. Германия обеща системи Patriot, а Великобритания - хиляди безпилотни самолети прехващачи на месец, проектирани в Украйна. Полша ще прехвърли 10 000 броя 155-милиметрови артилерийски снаряди на Украйна през следващата седмица.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Повишение във военната активност в Украйна на дневна база отчита Генералният щаб на украинската армия. На 10 септември са станали 205 бойни сблъсъка, което е с 5 повече спрямо 9 септември. Руснаците са хвърлили 120 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 27 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 32 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4578 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с 260 по-малко. Руската армия е използвала 5965 FPV дрона, което е с около 190 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещо отново е в Покровското направление и в спомагателното от юг Новопавловско направление – съответно 57 и 31 спрени руски щурма за денонощието, сочи сводката. В Лиманското направление са станали 27 сблъсъка, в спомагателното Северско направление - 20, в Торецкото и в Южнослобожанското (с основна цел Вовчанск в Харковска област) - по 16. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сражения за изминалите 24 часа.

Потвърден руски напредък има в Лиманското направление - геолокализирани кадри, публикувани на 10 септември, показват издигнати руски знамена на две места в северната част на Зарично (източно от Лиман). Припомняме, че пресен пример от Купянското направление показа как руснаците са пращани на малки групи да пробиват и да забиват знамена в определени райони с пропагандни цели.

RU 25CAA removed UA flag and raise RU flag in the Church in Zarichne.

0:27 49.021038,37.936758

source:https://t.co/vMicuWGeVk@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/wlwV0o4YJ1 — richardzai (@richardzai38580) September 9, 2025

Руснаците вече са и в източната част на Ново Шахово, т.е. източно от Добропиля. Това е районът на север от Покровск, където руските сили наскоро пробиха и създадоха нов плацдарм, но не успяват да се закрепят на много стабилни позиции. Руснаците се опитват да пробият към селището Кучерэв Яр, където частите им са отрязани, а тези отрязани части се опитват да пробият на север към Весело. "Ние все още не разбираме какви са плановете в този район", пише в канала си в Telegram украинският лейтенант с позивна "Алекс". "Като цяло там цари пълна бъркотия; цялата тази суматоха и маневри на двете страни правят ситуацията не толкова еднозначна, колкото изглеждаше наскоро. Ситуацията е 50 на 50 и времето не играе в наша полза тук, за съжаление", добавя той.

Руската група войски „Изток“ започна "последния етап от разчистването на Сосновка и околностите ѝ" в Новопавловското направление, пише военнопропагандният Telegram канал "Два майора". Има огнища на съпротива срещу украинските въоръжени сили, които не се отказват от опитите си за контраатака, признава обаче той. "Водят се ожесточени боеве в покрайнините на Новопетровско, а нашите сили напредват в посока Новониколаевка", гласи информацията.

С подкрепления украинците контраатакуват и в най-западната част на Запорожка област - между селата Плавно и Приморско. Близо до Степногорск подразделения на руските въздушнодесантни войски са затвърдили позициите си в южните покрайнини на града, а украинските въоръжени сили се опитват да контраатакуват с многобройната подкрепа от дронове камикадзе, пише "Два майора". Има руски атаки южно от Орехов и в посока Мала Токмачка.

Война на ракети и дронове

Русия е атакувала Украйна с 66 дрона през нощта на 10 срещу 11 септември. От тях 62 дрона са свалени или обезвредени с електронно заглушаване. Попадения от 4 атакуващи безпилотни летателни апарата са регистрирани на 3 места, се казва в доклада на украинските военновъздушни сили.

15-годишен тийнейджър почина в болница в Харков, тежко ранен в резултат на руския обстрел на Купянска област. Руски дрон е повредил и главния катедрален храм на Суми - „Свето Възкресение“, който е на Православната църква на Украйна. Това е най-старата каменна сграда в града, архитектурен паметник с национално значение. Информация за пострадали тепърва се изяснява, "всички необходими служби работят на мястото на инцидента", съобщи областният управител.

Имало е и пожар в учебно заведение в Суми в резултат на атака от руски дронове. Сградите на заведението са значително повредени и частично разрушени, в едната от които е избухнал пожар. Спасителите бързо го потушиха, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Ударната вълна е повредила превозни средства, а прозорци са избити в близките жилищни сгради, се казва в доклада.

Общо 17 украински безпилотни летателни апарата са унищожени в Русия през нощта, съобщава Министерството на отбраната в Москва - 6 над територията на Воронежка област, 5 над Белгородска област, 2 над Брянска област, 2 над Курска област, 1 над Липецка област и 1 над Тамбовска област.

Един човек е ранен при украински удари с дронове в Белгород, съобщават местните власти. „В резултат на детонацията на дрона мъжът е получил нараняване от мина и осколъчни рани в корема и ръката. Екип на спешна помощ е откарал пострадалия в градска болница №2 в Белгород. Оказват се всички необходими медицински грижи“, написа губернаторът Вячеслав Гладков. Според него втори удар на дрон е повредил стъклото на социално заведение и автомобил. Големи търговски центрове в Белгород и областта, които затвориха предния ден, все още няма да работят, добави Гладков.

