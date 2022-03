Кадиров се обяви против мирни преговори с Украйна, трябвало да се довърши започнатото

"Няма да има смисъл от тези преговори. Мисля, че трябва да завършим започнатото. Да унищожим нацистите, бандеровците и шайтановците. Едва тогава трябва да се вземе решение какво да се прави по-нататък". Това изявление е съвсем различно от обявената официално цел на Руската федерация за войната в Украйна от руския военен министър - ТУК!

Руски медии: Рамзан Кадиров пристигна в Мариупол (ВИДЕО)



По-рано Кадиров разкритикува "специалната операция" на Путин. Той заяви, че на чеченските бойци "не им харесва", че всичко върви "прекалено бавно".

Според Кадиров, "Путин си е поставил задачата да запази колкото се може повече градове и животи на хората", но ако беше командвал той, то вече щял да е "превзел Харков и Киев".

Кадиров също обеща да даде по 500 000 долара за главата на всеки "командир на украинските националисти". Той уточни, че "заявява това не като длъжностно лице, а като доброволец от името на патриотите на Русия".

Освен това чеченският ръководител непрекъснато устно напада украинския президент Володимир Зеленски. Той го призова да се оттегли в полза на бившия украински лидер Виктор Янукович и "да се обади на Путин и да се извини".

Кадиров ежедневно съобщава за успехите на чеченските бойци във войната с Украйна в своя канал в Telegram. Всичко това обаче повече прилича на PR компания.

В Twitter опозиционната беларуска телевизия NEXTA нарече неговите бойци "елитният тик-ток батальон" и се подигра на видео, в което се вижда как чеченците "се бият с празна сграда", вероятно в Мариупол.

Kadyrov's Tiktok troops bravely fight with an empty building



In the video you can clearly hear the cameraman shouting "Come on, come on, let's start, I'm shooting," and the Chechen soldiers, looking into the camera, run to shoot at the destroyed house. pic.twitter.com/ppjwVWS04U