Войната в Украйна: Шойгу обяви пълна атака, само че руснаците още не го правят

Именно там, според сутрешния доклад на Генералния щаб на украинската армия във Фейсбук, се осъществява засилен обстрел. Няма обаче съобщение за напредък на руснаците, напротив – украинците казват, че са ги отблъснали на три места, включително важната точка Спирно. Украинците са се справили с руското настъпление при Хрихоривка – на 10 километра североизточно от Северск, както и на 15 километра източно от Северск, при Верхнокамянка. Същото е положението и към Бахмут, като руснаците още не могат да установят контрол върху магистралата Изюм – Бахмут, за да прекъснат напълно украинската логистика.

В Херсонска област руснаците остават на защитни позиции и обстрелват цивилни обекти – в Запорожка, Николаевска и дори самата Херсонска област. За да възпират украински удари и то предимно с HIMARS, руските военни се ориентират към разполагане на сили и муниции в силно населени места. По украински данни, руснаците са модифицирали ракетна система С-300, за да стрелят с нея срещу Николаев. Тази сутрин в града за пореден път са чути експлозии – поне 10, според кмета му Олександър Сенкевич. Украинското оперативно командване "Юг" съобщава за унищожени два руски оръжейни склада и радарна система, 11 БТР-а и 36 убити руски войници. В Кадиевка, Луганска област, на 15 юли също беше взривен руски оръжеен склад и има свидетелства на местни хора, че все още там има пожари.

Meanwhile, the BC warehouse in the temporarily occupied Stakhanov (Kadiivka) did not have enough time to move to Novorossiysk😁🤷‍♀️ pic.twitter.com/tfMV2ttMA0

Кметът на Мелитопол Иван Фьодоров предупреди, че руските окупатори се готвят да проведат референдум за присъединяване към Русия в началото на септември, както и че руснаците провеждат насилствена депортация на украинци, които категорично са против каквото и да е руско административно присъствие в Украйна и конкретно в Херсонска област.

Интересна новина съобщи Серхий Братчук, говорител на украинското военно ведомство в Одеса. По думите му, руски кораби напускат Севастопол и се отправят към Новоросийск.

В Харковска област е имало въздушен удар срещу Рубежное, както и удар уж срещу обект, в който имало британски и полски военни инструктори, но независимо потвърждение за убити такива инструктори няма. Засилващи се обстрели има при Авдеевка, включително въздушни удари, но украинците са категорични – отблъснахме руските атаки. Посочена е конкретно важна точка на украински успех за това направление – Камянка. От руска страна има твърдения, че руските военни са в покрайнините на Авдеевка и са овладели Маринка, но потвърждение още няма.

Междувременно, експрезидентът на Украйна Петро Порошенко се похвали със закупени 11 италиански БТР-и, които скоро ще бъдат на фронта в Украйна. А в Германия започна обучение на 100 украински военни как да ползват самоходните ПВО системи "Гепард".

🇮🇹🇺🇦Italian armored vehicles for the Armed Forces of Ukraine, purchased by the Poroshenko Foundation and volunteers from the NGO Right Hromada, are already on the border with Ukraine and will soon go to the front pic.twitter.com/Pkg298yyD2