Войната в Украйна: Украински данни за напредък на руснаците в Северодонецк и Славянск

Руските успехи са в две направления – Северодонецк и Славянск. Украинците съобщават, че руски военни напредват към Орихове, явно в опит да намерят нова точка за форсиране на река Сиверски Донец и да успеят да обкръжат изцяло Северодонецк и Лисичанск. Ръководството на непризнатата Луганска народна република твърди, че украинските сили в Северодонецк са изцяло блокирани в химическия завод "Азот", но независимо потвърждение на тази информация, цитирана от руския информационен канал "Интерфакс", няма.

По отношение на Славянск, има щурмови действия на руснаците, които успешно се укрепват от северозапад в Богородица.

В дневния си анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната специално обръща внимание на множеството материали в западни медии в последните 2 денонощия, в които представители на украинските власти говорят и предупреждават, че имат спешна нужда от западна подкрепа с артилерия и боеприпаси: Украйна свършва боеприпасите. Управлението на Порошенко ли е отговорно да няма резерви? Отделно, Институтът набляга на данни, че има пленени и предали се руски войници, "мобилизирани от частна военна компания", на които било казано, че ще работят като охрана, но били пратени на фронта в Луганск. Има украински данни и за отказ на руски военни да се бият заради големи загуби на хора в съответните части. Но Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, вече предупреди, че "числата са ужасяващи", говорейки за загубите на украинската армия. В снощния си разговор с бившия руски депутат Марк Фейгин Арестович призна, че загиналите украински военни са около 10 000. Той обаче съобщи и, че успешно е ударено формирование от сирийски наемници. Отделно, Арестович обяви, че се проверява информация дали няма двама убити руски генерали, един от които отговорен за организация на незаконен референдум за присъединяване на Херсонска област към Руската федерация.

❗️According to Oleksiy #Arestovych, 100 #Ukrainian soldiers killed per day on average at the beginning of the conflict.



Asked by Mark Feygin whether it was possible to say that the Ukrainian army had lost up to 10,000 fighters, Arestovich replied, "Yes, somewhere like that." — NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2022

Two #Russian generals, one of them an FSB general responsible for organizing a "referendum" on the region's joining the Russian Federation, were slain in #Kherson region. This was reported by Alexey Arestovych, adviser to the head of the #Ukrainian presidential office. pic.twitter.com/0zwq8VK9Hz — NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2022

В редовното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия иска да унищожи всеки град в Донбас така, както направи с Мариупол: Хроники от Ада (ВИДЕО, 18+)

French journalist Alexandra Dalsbeck published footage from a cemetery near Mariupol, where many civilians who died during the hostilities are buried. pic.twitter.com/M4nzKaieDh — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 10, 2022

В посока Харков Русия увеличава силите си – има разположени още 10 тактически батальонни групи за седмица. Засега обаче там няма руска офанзива и дори обстрелът е лимитиран само в определени логистични точки, като оценката на украинското командване е, че много от новите части са формирани от други части, които са преформатирани заради големи загуби в личен състав.

При Херсон, руснаците продължават да изграждат защитни линии, явно заради напредък на украинската армия там и в подготовка за защита. Основно се правят КПП при Севернокримския канал, по който се доставя вода за окупирания Крим от река Днепър. Новината е в съзвучие с данни, че украинските сили са отблъснали с още 5-7 километра руснаците от Запорожието. "Мелитопол ще бъде освободен", каза кметът на града Иван Федоров, цитиран от Kyiv Independent.