Звезда на Левски разкри кои са най-ценните качества на Хулио Веласкес и коментира битката с Лудогорец за титлата

Един от основните защитници на Левски разкри кои са най-ценните качества на треньора на тима Хулио Веласкес. Става дума за 26-годишния ляв краен защитник на „сините“ Майкон. Бразилецът говори пред колегите от „Диема“ като сподели, че наставникът на българския гранд може много лесно да вдъхне доверие на футболистите си и да им предаде идеите си и положителната енергия, в която е изпълнен.

Майкон също така коментира и битката с Лудогорец за титлата в Първа лига. Левият бек бе категоричен, че Левски винаги се бори за първото място и допълни, че той е съотборниците му са длъжни да зарадват многобройните фенове на клуба с трофей.

„Много гори в играта и има изключителна страст“

„Веласкес може да ти вдъхне доверие. Подхожда по различен начин във всеки мач. Успява да ни предаде идеите си, начина си на мислене и положителната си енергия. Много гори в играта и има изключителна страст във футбола. На полувремето често ни мотивира още повече. Това е ключово и много важно за нас“.

„Всеки мач е труден, защото всички играят на 110% срещу нас. Гледаме мач за мач и не мислим толкова много, че сме първи в класирането. Мисълта ни е насочена към това да се представим добре, но винаги се стремим към първата позиция. Разбрах доста неща за Левски. Ние сме отборът с най-много фенове в страната. Те са изключително отдадени и страстни. Ние трябва да ги зарадваме с трофеи“, заяви Майкон.

