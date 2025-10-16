Войната в Украйна:

Новото БФС не било като старото, имало нова философия. Пак държавата виновна, че не дава пари

16 октомври 2025, 10:48 часа 193 прочитания 0 коментара

Вицепрезидентът на Българския футболен съюз (БФС) Атанас Фурнаджиев гостува в предаването "Денят започва" по БНТ. Той смята, че новото ръководство не е продължение на старото и работи по нова философия със своя методология. Бизнесменът, който призна лошото състояние на националния отбор, изложи старата мантра за липсата на инвестиции от страна на държавата. Фурнаджиев даде примери с Исландия и Фарьорските острови, които влагали значителни средства.

Фурнаджиев: Държавата не инвестира във футбол

"Със сигурност няма поводи за гордост. По тази тема се говори от доста години. Докато няма поне петима играчи, които да играят титуляри в топ 5 първенствата в Европа, няма какво да очакваме. Футбол се прави с много пари и инвестиции. Държави като Исландия и Фарьорските острови инвестират значителни средства", заяви Фурнаджиев в интервю за предаването "Денят започва".

"Исландия победи Англия на "Уембли". Това е държава, в която в рамките на 10 години инвестира над 120 млн. евро годишно за футбол. Взеха и най-добрите треньори за ДЮШ", отбеляза той. "От началото на новото ръководство, година и половина, се работи изключително много за детско-юношеския футбол. Новото ръководство не е продължение на старото - болшинството са нови и философията е сменена. Изградена е методика, заимствана от най-добрите първенства в Европа. Това, което можем да направим, е да кажем на клубовете как да работят", допълни бизнесменът.

"Нито една стотинка не е инвестирана във футбол в последните 30 години. Правят се ремонти на стадиони, но построени стадиони нямаме. Тренира се на игрищата, но въпросът е как се тренира. Говорим с ММС а възстановяване на регионални спортни центрове. Да има спортно училище, децата да учат, живеят и тренират двуразово. Да се започне от 12-годишна възраст. БФС няма бюджет. Той стига за провеждането на първенството и мачовете на националния отбор. Изработена е методика. Имаме методолог, който казва на всички клубове от Първа лига как да работят. Въпросът е те какъв бюджет имат. Като изключим водещите клубове, другите едвам свързват двата края", добави Атанас Фурнаджиев.

