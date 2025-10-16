Войната в Украйна:

Уволнения и политическа намеса в медиите: Тревожни новини от Сърбия

16 октомври 2025, 09:55 часа 355 прочитания 0 коментара
Тревожни новини идват от седна Сърбия. Девет международни журналистически организации предупредиха за сериозно влошаване на свободата на медиите и безопасността на журналистите в страната в навечерието на посещението на председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Те подчертават, че нивото на насилие срещу журналисти в страната няма аналог в нито една държава от ЕС. Регистрирани са стотици физически, словесни и други нападения от началото на 2025 г., включително обвинения в тероризъм и натиск върху прокурори и съдии.

Политическата намеса, пристрастните назначения в Регулаторния орган за електронни медии и прякото вмешателство в медийната работа застрашават независимата журналистика, според изразената от организациите позиция.

Те призовават фон дер Лайен да поиска конкретни мерки за защита на журналистите и при нужда ЕС да замрази средства, за да покаже подкрепа за медийния плурализъм.

Стана ясни и че студентът Владимир Джорджевич от Мионица, кандидат за местните избори на 30 ноември, е бил уволнен от работа в здравната служба в съседния град Валево. Заповедта е подписана от директора Владимир Пантелич, който е и местен представител на управляващата Сръбска прогресивна партия. Официалната причина гласи нарушение на трудовата дисциплина.

По-рано през август Джорджевич бе жестоко пребит и арестуван по време на протести във Валево, след което бе обвинен в нападение над полицай. Случаят предизвика обществено внимание като пример за натиск върху политически активни млади хора в Сърбия.

Виолета Иванова
