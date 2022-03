Все повече западни оценки: Руската армия се проваля в Украйна

Но военните експерти на ISW заключават, че "пълното разрушаване" на Мариупол и засилената атака към жилищните му райони може да доведе до неговата капитулация или евентуално превземане. Според мозъчния тръст украинските сили са нанесли сериозни щети на руските сили около Киев и са отблъснали руските операции в Харковска област.

One of the largest markets in Eastern #Europe , Barabashovo, is on fire in #Kharkiv . pic.twitter.com/R17SRK0VLv

Отбелязва се също, че противовъздушната отбрана на Украйна продължава да бъде ефективна, като само в сряда са свалени 10 руски самолета. По данни на украинското разузнаване Русия може да е изразходвала почти целия си запас от прецизни крилати ракети през първите 20 дни от инвазията си.

Междувременно военни кореспонденти съобщават за нисък морал сред сирийските наемници, включително за няколко случая на самонараняване, за да се избегне участие в сражения. Според украинското разузнаване много наемници виждат в разполагането си в региона възможност да дезертират и да мигрират в ЕС.

This is how a kindergarten in #Kharkiv now looks like, which came under fire pic.twitter.com/tbozjWqOeW

Ето накратко по-важното от последните часове:

Според военна оценка на Обединеното кралство непрестанните украински контраатаки и логистичните проблеми спират настъплението на Русия. Ситуацията на терен не се променя драматично и Украйна може да се сражава с Русия докрай, твърдят западни представители пред журналисти.

По оценки на Пентагона руското настъпление е замръзнало "из цялата страна по множество линии на осите".

Твърди се, че цивилни продължават да бъдат спасявани от руините на театъра в Мариупол, който според украинските власти е бил бомбардиран от Русия. Възможно е вътре да са се намирали между 1000 и 1200 души, съобщи заместник-кметът на града пред BBC.

Според областния управител на северния град Чернигов през последните 24 часа руските сили са убили най-малко 53 цивилни граждани. Нидерландските власти са замразили руски активи на стойност над 200 млн. евро (около 220 млн. долара) заради санкциите, свързани със ситуацията в Украйна, съобщи агенция Ройтерс, позовавайки се на ръководителя на холандската централна банка Клаас Кнот.

Руското министерство на отбраната обвини САЩ, че са разработвали инфекциозни болести в биолаборатории в Украйна с цел да ги разпространят в Русия, маскирани като природни огнища. Ръководителят на руските сили за радиационна, химическа и биологическа защита Игор Кирилов представи на брифинг в Москва документи, иззети по време на войната в Украйна, за които се твърди, че са с украински и американски произход.

Why Russians need Mariupol so much#Mariupol is the most important #Ukrainian port on the Sea of #Azov. In addition, by capturing the city, #Russia will receive a land corridor to the annexed #Crimea, which it has been dreaming of for a long time.

1/3 pic.twitter.com/G2h2RBCjEb