Втора атака на Иран срещу британска база в Кипър. Големите в Европа готови за война, Испания - против (ВИДЕО)

Съобщения за втора иранска въздушна атака срещу европейска територия излязоха малко след полунощ. Става въпрос за удар с дрон срещу британската военна база в Акротири, в Кипър. Местното издание Cyprus Mail потвърждава удара, като казва, че няма жертви. Британското министерство на отбраната също информира, че е имало атака с ирански дрон.

"Нашите въоръжени сили реагираха на предполагаем удар с дрон по базата на Кралските военновъздушни сили в Акротири в Кипър, извършен в полунощ. Нашата система за защита в региона е на най-високо ниво", заяви говорител на британското министерство на отбраната, предаде АФП, цитирана от БТА. И от министерството не съобщават за жертви.

Базата в Акротири – британска отвъдморска територия от независимостта на Кипър през 1960 г. – е най-голямата военна база на Великобритания в региона. Лондон наскоро разположи там допълнителни средства, включително системи за противовъздушна и противодронова отбрана, радари и самолети F-35.

Малко преди удара, британският премиер Киър Стармър потвърди и, че е имало ирански въздушен удар в Бахрейн и за малко той не е уцелил британски войници:

Yesterday, Iran hit a military base in Bahrain, narrowly missing British personnel. pic.twitter.com/Svojb1SMY3 — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

И още - Стармър потвърди, че Лондон се е съгласил САЩ да ползват британски военни бази, за да нанасят удари по ирански ракетни обекти. Но британският премиер каза, че това е всичко - британски сили няма да участват в атакуващи операции. "Всички помним грешките, допуснати в Ирак, и си извадихме поуките", подчерта британският премиер. Той добави, че "Иран засяга британски интереси и поставя в сериозна опасност британски граждани и съюзниците на страната в региона. Единственият начин да се сложи край на заплахата е да се унищожат ракетите на източника – в складовете за съхранение или пусковите установки, от които се изстрелват". Иначе британски самолети вече са участвали в прехващане на ирански ракети - за прехващане на ирански дронове ще бъдат привлечени като сътрудници и украински ПВО специалисти. Стармър подчерта, че Иран атакува държави, които не я нападат и че в региона на Близкия изток има поне 200 000 британски граждани. Той каза и, че смъртта на аятолах Хаменей няма да спре Техеран да нанася "тези безрасъдни удари". И заяви - Великобритания иска Иран да преустанови ядрената си програма:

Най-големите в Европа са готови да воюват с Иран, не и Испания

Преди изявлението на Стармър, имаше общо изявление на Обединеното кралство, Франция и Германия относно Иран. В него бяха осъдени "безразсъдните атаки" на Иран срещу цивилни обекти в Близкия изток.

"Призоваваме Иран незабавно да спре тези безразсъдни атаки. Ще предприемем стъпки, за да защитим нашите интереси и тези на нашите съюзници в региона, потенциално чрез осъществяване на необходими и пропорционални отбранителни действия за унищожаване на способността на Иран да изстрелва ракети и дронове по източника им", се казва в изявлението.

И трите държави потвърдиха, че са се споразумели да работят в тясно сътрудничество със Съединените щати и близкоизточните съюзници.

На този фон, испанският премиер Педро Санчес твърдо заяви, че войната в Иран е в нарушение на международното право. Той подчерта, че повече отвсякога е важно да помним, че човек може да бъде против един изпълнен с омраза режим, какъвто е случаят с иранския режим, каквато е позицията на цялото испанско общество, и същевременно да бъде против неоправдана, опасна военна интервенция извън международното право. Санчес се появи против война, започната без разрешението на Конгреса на Съединените щати или Съвета за сигурност на ООН. Той смята, че място за дипломация винаги трябва да има и има. "Затова бих искал още веднъж, както правим от самото начало, да призова за незабавна деескалация, за пълно зачитане на международното право във всички конфликти, от които за съжаление страдаме, и за спешното възобновяване на диалога възможно най-скоро. Това е позицията на Испания и тя, според мен, трябва да бъде позиция на целия Европейски съюз".

Today more than ever, it is essential to remember that one can be against a hateful regime, as is the case with the Iranian regime, as is the whole of Spanish society, and at the same time be against an unjustified, dangerous… pic.twitter.com/jtImTaJEJ0 — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Същевременно, германският канцлер Фридрих Мерц задочно отговори на Санчес със следните думи: "Сега не е време да поучаваме съюзниците си, въпреки всичките си съмнения. Споделяме много общи цели дори когато сами не можем да ги постигнем". Той уточни, че Германия и Европа многократно са призовавали Иран да спре с нарушенията на международното право и това не се е случило. "Това стана, защото не сме подготвени да защитим фундаменталните си интереси и с военни средства, ако се наложи", заяви Мерц. И напомни, че за продължаващата вече пета година война в Украйна вина носи и режимът на аятоласите в Иран:

Despite all doubts, we share many of their objectives, even if we ourselves are not capable of actually achieving them. pic.twitter.com/R0jYfAU2Mx — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

This has also been because we were not prepared to… pic.twitter.com/lFl1vai4lY — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Moscow’s invasion of a peaceful neighbour is just as unjustifiable as the terror war Tehran has been waging against Israel for years. pic.twitter.com/u39GEZXiQN — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

