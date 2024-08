Втора руска военна колона в Курск е била разбита от украински обстрел: Руски военни блогъри

Втора руска военна колона е била ударена от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Курска област. Информацията засега идва от руски военни блогъри и пропагандисти – Владислав Романов и Платон Маматов в техните канали в Телеграм: Посред нощ: Унищожена руска военна колона в Курска област (ВИДЕО, 18+)

Според лаконичната информация, ударът е в района на Кореново. Точно там през последното денонощие украинската армия действа доста активно (КАРТА).

Така и не се научиха, пише Романов, гарнирайки краткото изречение с цветисти псувни. Маматов е малко по-детайлен – случило се същото при Коренево, каквото и при Рилск. Припомняме какво стана при Рилск: Огромен брой убити руски войници след украински удар в Курск. Данни за нов свален руски хеликоптер с дрон (ВИДЕО, 18+)

Все още няма видеа и снимки от новия удар, но вероятно такива ще се появят. Украинската армия обаче пусна кратко видео с кадри от операция "Курск" от самото ѝ начало:

Video from the Ukrainian Air Assault Forces of the first hours of the Kursk operation on August 6 with MICLICs breaching Russian fortifications, Strykers and tanks, and artillery and aviation support. The video also shows an armored bridge layer and other engineering vehicles.… pic.twitter.com/CgrJkFHisn

First hours of the operation in the Kursk region of Russia and the surrender of the first Russian military shown in a video by the 80th Brigade of Ukraine.



As said, more than 50 Russians surrendered to the 80th Brigade during the first hours of the operation.… pic.twitter.com/N1EKlsYdZg